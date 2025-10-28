יום רביעי, 29.10.2025 שעה 00:19
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
83%529-5546הפועל ת"א1
71%561-6037הכוכב האדום2
71%609-6297פנאתינייקוס3
71%550-6027ז'לגיריס4
67%499-5346אולימפיאקוס5
67%528-5626פאריס6
57%578-5717וירטוס בולוניה7
50%495-5096מונאקו8
50%543-5416ברצלונה9
50%482-4946פנרבחצ'ה10
50%527-5096פרטיזן בלגרד11
50%569-5656ולנסיה12
43%594-5447באיירן מינכן13
43%581-5857ריאל מדריד14
43%589-5777דובאי15
33%510-4856אנדולו אפס16
33%489-4916אולימפיה מילאנו17
29%599-5697ליון וילרבאן18
29%653-6177מכבי ת"א19
14%661-6057באסקוניה20

ריאל נכנעה לבאיירן מינכן, הכוכב האדום ניצחה

המחזור ה-7 ביורוליג סיפק מפגשים מעניינים, כשהבווארים גברו 84:90 על הבלאנקוס. הסרבים נצמדו לפסגה עם 65:79 על וילרבאן. ברצלונה וז׳לגיריס ניצחו

|
גורדון הרברט, מאמן באיירן מינכן (רויטרס)
גורדון הרברט, מאמן באיירן מינכן (רויטרס)

המחזור השביעי ביורוליג נמשך אמש (שלישי) כשמלבד ההפסד של מכבי תל אביב לפנאתנייקוס, שוחקו עוד מספר מפגשים מעניינים במקביל. במוקד – באיירן מינכן גברה על ריאל מדריד, הכוכב האדום בלגרד ניצחה את וילרבאן, ז׳לגיריס חגגה על וירטוס בולוניה, ברצלונה ניצחה את מילאנו, פאריס נכנעה לאנדולו אפס, ולנסיה גברה על פנרבחצ’ה, ובאסקוניה יצאה עם ידה על העליונה נגד דובאי.

באיירן מינכן – ריאל מדריד 84:90

הבווארים התאוששו מהתבוסה נגד אולימפיאקוס והצליחו לנצח את הבלאנקוס, שמצידם רושמים הפסד יורוליג שלישי ברציפות. אייסיאה מייק הצטיין בשורות המארחת עם 29 נקודות ו-7 ריבאונדים. מנגד, משחק טוב של טרי לילס עם 20 נקודות, לא עזר לקבוצתו לנצח. באיירן עולה למקום ה-16 בעוד ריאל נשארת במקום ה-11.

הכוכב האדום – וילרבאן 65:79

הסרבים נצמדו לפסגה כשהם במאזן זהה לזה של ז׳לגיריס במקום הראשון. צ׳ימה מונקה כיכב עם 24 נקודות, כשהוביל את המארחת לרבע שני נהדר שנתן יתרון להמשך המשחק. וילרבאן עמוק בתחתית עם שני ניצחונות בלבד עד כה.

ז׳לגיריס קובנה – וירטוס בולוניה 65:86

המארחת לא התקשתה וסיפקה ניצחון קל על האיטלקים בדרך לפסגת היורוליג. סילביאן פרנסיסקו הצטיין עם דאבל-דאבל שכלל 23 נקודות ו-10 אסיסטים. בולוניה ירדה למקום התשיעי בטבלה.

ברצלונה – מילאנו 72:74

במשחק צמוד במיוחד, הקטלוניים יצאו עם ידם על העליונה בסיום. האיטלקים הובילו בסוף החצי הראשון, אך רבע שלישי טוב סיפק יתרון שנשמר עד סיום המשחק. וויל קליברן סיפק משחק טוב כשקלע 17 נקודות. מילאנו בתחתית עם שני ניצחונות בלבד.

פאריס – אנדולו אפס 90:80

הקבוצה הצרפתית התקשה בביתה, אחרי שהציגה רבע ראשון טוב בו ירדה ביתרון 17:21, היא הפסידה בשלושת ברבעים הבאים ולא הצליחה להגיב להתקפות של הטורקים, אצלם שיין לארקין הצטיין עם 19 נקודות.

ולנסיה – פנרבחצ’ה 79:94

בעוד משחק מרתק בבמה המרכזית של אירופה, הספרדים הציגו יכולת נהדרת בביתם כשהצליחו לסגור את הסיפור כבר אחרי שלושה רבעים מצוינים. הטורקים, שהמשיכו לצנוח בטבלה, יפגשו מחר את ריאל מדריד למפגש מסקרן במיוחד.

תוצאות נוספות:

באסקוניה – דובאי 85:92

