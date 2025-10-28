נאפולי המשיכה לנצח, 1:1 בין אטאלנטה למילאן

המחזור התשיעי בליגה האיטלקית נפתח היום (שלישי) עם שני משחקים, כולל של האלופה נאפולי. החבורה של אנטוניו קונטה התארחה אצל לצ’ה הצנועה והשיגה 0:1 קטן. בנוסף, מילאן פגשה את אטאלנטה שטרם הפסידה העונה והשתיים נפרדו ב-1:1.

לצ’ה – נאפולי 1:0

התכולים הגיעו אחרי הניצחון הגדול על אינטר במחזור הקודם ורצו להמשיך במסלול הנכון כדי לשמור על הפסגה. למזלם, המארחת פספסה הזדמנות לעלות ליתרון מפתיע כשבדקה ה-59 פרנצ'סקו קמארדה החמיץ פנדל. עשר דקות לאחר מכן, אנדרה-פרנק זמבו אנגיסה כבש מבישול של דוד נרס והכריע לזכות מחזיקת הסקודטו את המשחק.

אטאלנטה – מילאן 1:1

תיקו שני ברציפות לרוסונרי. זה התחיל טוב מאוד עבור החבורה ממילאנו עם גול כבר בדקה הרביעית, עליו היה חתום סמואלה ריצ'י. בדקה ה-35, אדמולה לוקמן מצא את השוויון והתוצאה נותרה בעינה עד לשריקה האחרונה. הקבוצה הביתית, כאמור, נותרה ביחד עם באיירן מינכן כאחת מתוך שתי הקבוצות היחידות שטרם נכנעו בליגה בחמש הליגות הבכירות של אירופה.