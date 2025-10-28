קמארה מחכה להחלטת המועדון וחושש שישוחרר

הדרמה במכבי תל אביב סביב עלי קמארה עדיין לא הוכרעה. אחרי חשיפת ONE על העימות הקשה עם רז שלמה, שהסתיים בכך שהבלם הגינאי הכה את הישראלי בפניו בסיום ה-1:3 על עירוני קריית שמונה, קמארה ממתין לשמוע מהי החלטת המועדון לגביו ועל פי שחקנים בקבוצה ששיתפו את קרוביהם ביממה האחרונה, הם מבינים שהשחקן חושש מאוד מכך שהוא ישוחרר ואלו התחושות שלו.

הלך הרוח ביממה האחרונה בקריית שלום הוא די ברור. הצד של קמארה, כך נראה, פחות מעניין את מכבי ת”א שמבחינתה לא מוכנה לקבל מקרה אלימות כה קשה מצד שחקן בקבוצה. לפחות על פי ההתנהלות, התחושה היא שהאלופה נוטה לעבר פרידה מהשחקן. מדובר בצעד חריג ודי קיצוני, שכן תקריות אלימות בחדרי הלבשה הן לא משהו שלא קורה בקבוצות כדורגל, אך זה כן אירוע שלא נתקלנו בו הרבה שנים בקריית שלום.

קמארה שיתף חלק מחבריו שהוא גם מרגיש כי דרכו במועדון עומדת בפני סיום. הקבוצה התאמנה היום (שלישי) ולשחקן נמסרה הודעה בשעות הבוקר שהוא מושעה עד אשר תתקבל החלטה סופית בעניינו, כאשר מן הסתם, במועדון ממתינים גם הם לשמוע מהי עמדת הבעלים, מיץ’ גולדהאר, ואיך הוא רוצה לטפל באירוע באופן סופי. כאמור, הלך הרוח בשלב הזה על פי כל מי שקרוב למועדון נוטה לעבר פרידה מהשחקן אלא אם תתרחש תפנית משמעותית.

מיץ' גולדהאר, מחכים לשמוע את עמדתו (אופיר מגדל)

במצב שבו קמארה אכן ישוחרר, כמובן שאין חלון פתוח ומכבי ת”א לא תוכל לעשות משהו בסגל עד ינואר והיא תהיה עם זר אחד פחות, כאשר מצבת הבלמים שלה תצומצם ותהפוך בעייתית מאוד כשבסגל יהיה רק את איתי בן חמו כמחליף, אלא אם ז’רקו לאזטיץ’ יתחיל לשחק עם טייריס אסאנטה כבלם ונועם בן הרוש יכנס לעמדת המגן הימני במקום.

פרידה מקאמרה מן הסתם תשלח את מכבי ת”א לעבר ניסיונות להחזיר את סתיו למקין, איתו הם נמצאים בקשר מזה כחודשיים כפי שכבר נחשף בפודקאסט מכבי ת"א בערוץ הפודקאסטים של ONE עוד לפני שבכלל התרחשה פרשת קמארה.

סתיו למקין, יחזור לצהוב? (רדאד ג'בארה)

אגב, הערב השחקנים יצאו ביחד למסעדה, בילוי קבוצתי שנקבע מראש. בתיעודים שעלו לרשת בסטורי של השחקנים היה נראה כי הקבוצה שומרת על מצב רוח טוב והשחקנים חגגו יחדיו, כאשר באחת התמונות היה ניתן לראות את הפגיעה בפניו של שלמה.