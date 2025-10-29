יום רביעי, 29.10.2025 שעה 08:58
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
244-308באיירן מינכן1
199-168לייפציג2
187-138שטוטגרט3
176-148בורוסיה דורטמונד4
1711-188באייר לברקוזן5
1318-218איינטרכט פרנקפורט6
1313-158הופנהיים7
1111-128פ.צ. קלן8
1116-128ורדר ברמן9
1015-118אוניון ברלין10
913-118פרייבורג11
813-98וולפסבורג12
811-78המבורג13
714-88סט. פאולי14
720-128אוגסבורג15
416-98מיינץ16
416-78היידנהיים17
318-68בורוסיה מנשנגלדבאך18

"דניאל פרץ בקושי נבחן, לא היה יכול להצטיין"

ב'בילד' התייחסו לבכורה של השוער בין הקורות של המבורג בגביע: "ניתן היה להבחין במספר מסירות לא מדויקות, הויר-פרננדס מחזיק ביתרון במשחק הרגל"

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

אחרי שבועות ארוכים על הספסל, דניאל פרץ סוף סוף קיבל את ההזדמנות שלו בשער של המבורג, במשחק גביע החוץ מול היידנהיים. זה היה משחקו הרשמי הראשון של השוער הישראלי במדי הקבוצה מאז הגיע אליה בהשאלה מבאיירן מינכן, והוא הסתיים בניצחון 0:1 והעפלה לשלב הבא של הגביע הגרמני.

מאמן המבורג, מרלין פולצן, הודיע עוד לפני המשחק כי פרץ יקבל את הקרדיט בין הקורות: "דניאל פרץ יהיה בשער. הוא קיבל את התפקיד הזה, מתאמן מדי יום ברמה גבוהה מאוד, ומפגין גם איכויות מנהיגות מוחלטות. לכן הוא בהחלט ראוי לשחק", אמר המאמן.

עבור פרץ, שהיה מאוכזב מהעובדה שלא שותף עד כה ואף רמז כי ייתכן שיבקש לעזוב אם מצבו לא ישתנה, זו הייתה הזדמנות להוכיח את עצמו, אך היריבה כמעט שלא איימה עליו במהלך המשחק. ב‘בילד’ נכתב: "ההופעה של השוער המושאל מבאיירן במשחק הרשמי הראשון שלו בהמבורג עוררה ציפייה רבה. הבעיה – היידנהיים כמעט שלא בחנה אותו והוא לא הצליח להצטיין כלל”.

דניאל פרץ במדי המבורג (IMAGO)דניאל פרץ במדי המבורג (IMAGO)

“עם זאת, ניתן היה להבחין במספר בעיטות שוער לא מדויקות רבות מצידו של שוער נבחרת ישראל. יריבו, הויר-פרננדס, שיחזור לשער ביום ראשון מול קלן, מחזיק ביתרון ברור מבחינת יכולת משחק הרגל", הוסיפו.

למרות הביקורת, פרץ יכול להתנחם בכך שפתח את דרכו במועדון בניצחון ובשמירה על שער נקי. כעת, יהיה עליו להמשיך להרשים באימונים כדי להיאבק על מקומו בהרכב, במיוחד לאור העובדה שהשוער הראשון, דניאל הויר-פרננדס, צפוי לחזור להרכב כבר במחזור הקרוב בבונדסליגה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */