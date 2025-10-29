יום רביעי, 29.10.2025 שעה 07:34
218-169נאפולי1
187-149מילאן2
183-88רומא3
1511-198אינטר4
147-138בולוניה5
137-139אטאלנטה6
135-98קומו7
128-98יובנטוס8
1212-108אודינזה9
117-118לאציו10
1110-98קרמונזה11
1114-88טורינו12
109-88ססואולו13
910-88קליארי14
77-38פארמה15
614-79לצ'ה16
511-48ורונה17
412-78פיורנטינה18
412-58פיזה19
311-48גנואה20

ספאלטי בדרך ליובנטוס, ההכרזה כבר בחמישי?

דיווח באיטליה: המאמן שסיים לאחרונה את דרכו בנבחרת הלאומית צפוי לחתום בגברת הזקנה,כשהאוהדים לא מרוצים מאחר שיש לו קעקוע של נאפולי. כל הפרטים

|
לוצ'אנו ספאלטי (אינסטגרם)
לוצ'אנו ספאלטי (אינסטגרם)

לוצ’אנו ספאלטי מתקרב בצעדי ענק לחתימה ביובנטוס. לפי דיווח של ‘סקיי ספורט’ באיטליה, המאמן נמצא בשלבים הסופיים של הסכם עם הגברת הזקנה, וההכרזה הרשמית עשויה להתרחש כבר ביום חמישי הקרוב, כולל הצגתו הרשמית במועדון. ספאלטי עתיד להחליף את איגור טודור, שפוטר השבוע לאחר תקופה רעה שכללה רצף משחקים ללא ניצחון וללא שערים, שחתם את פתיחת העונה הטובה של יובנטוס בירידה חדה.

אם העסקה תושלם, זו תהיה תחנתו הראשונה של ספאלטי במועדון מאז עזב את נאפולי בשנת 2023, לאחר שהוביל אותה במשך שנתיים. בהמשך, המאמן האיטלקי קיבל לידיו את מושכות נבחרת איטליה בעקבות ההתפטרות המפתיעה של רוברטו מנצ’יני, אך הקדנציה הסתיימה בקיץ האחרון לאחר הפסד 3:0 לנורבגיה, משחק שהוביל לפיטוריו, והמפגש מול מולדובה היה האחרון שלו כמאמן האזורי.

לפי הדיווחים, יובנטוס רואה בספאלטי שם בכיר ובעל ניסיון שמסוגל להחיות את העונה הרעה של המועדון ולהוציא יותר מהסגל המאכזב שנבנה בקיץ. המאמן כבר הביע את נכונותו לטוס לטורינו, ופגישה מכרעת עשויה להתקיים בשעות הקרובות כדי לסגור את הפרטים האחרונים.

לוצלוצ'אנו ספאלטי (IMAGO)

עם זאת, לא כל אוהדי יובנטוס מקבלים את המינוי הפוטנציאלי בברכה. חלק גדול מהקהל מתקשה לסלוח לספאלטי על כך שחרט על זרועו קעקוע של האליפות שזכה בה עם נאפולי ב-2023. עבור רבים, עצם הרעיון שאדם עם קעקוע של נאפולי יעמוד על הקווים של יובנטוס הוא בלתי נתפס.

"אתם מדמיינים את יובנטוס מנוהלת בידי מישהו עם הקעקוע הזה על הזרוע?", כתב משתמש ברשת X. אחר הוסיף בציניות: "נראה שספאלטי כבר סגור, עכשיו רק נשאר לשנות את הקעקועים". אוהד נוסף תהה: "באמת נראה מישהו עם קעקוע של נאפולי על הספסל שלנו?" ואחד סיכם בהומור: "מקווה שבטורינו יש לייזרים טובים להסרת קעקועים".

התחושה בקרב רבים מאוהדי יובנטוס ברורה: גם אם ספאלטי מקצוען מהשורה הראשונה, הסמל שעל זרועו מקשה עליהם לראות בו את האיש שיוביל את המועדון.

