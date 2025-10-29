ספאלטי בדרך ליובנטוס, ההכרזה כבר בחמישי?

לוצ’אנו ספאלטי מתקרב בצעדי ענק לחתימה ביובנטוס. לפי דיווח של ‘סקיי ספורט’ באיטליה, המאמן נמצא בשלבים הסופיים של הסכם עם הגברת הזקנה, וההכרזה הרשמית עשויה להתרחש כבר ביום חמישי הקרוב, כולל הצגתו הרשמית במועדון. ספאלטי עתיד להחליף את איגור טודור, שפוטר השבוע לאחר תקופה רעה שכללה רצף משחקים ללא ניצחון וללא שערים, שחתם את פתיחת העונה הטובה של יובנטוס בירידה חדה.

אם העסקה תושלם, זו תהיה תחנתו הראשונה של ספאלטי במועדון מאז עזב את נאפולי בשנת 2023, לאחר שהוביל אותה במשך שנתיים. בהמשך, המאמן האיטלקי קיבל לידיו את מושכות נבחרת איטליה בעקבות ההתפטרות המפתיעה של רוברטו מנצ’יני, אך הקדנציה הסתיימה בקיץ האחרון לאחר הפסד 3:0 לנורבגיה, משחק שהוביל לפיטוריו, והמפגש מול מולדובה היה האחרון שלו כמאמן האזורי.

לפי הדיווחים, יובנטוס רואה בספאלטי שם בכיר ובעל ניסיון שמסוגל להחיות את העונה הרעה של המועדון ולהוציא יותר מהסגל המאכזב שנבנה בקיץ. המאמן כבר הביע את נכונותו לטוס לטורינו, ופגישה מכרעת עשויה להתקיים בשעות הקרובות כדי לסגור את הפרטים האחרונים.

לוצ'אנו ספאלטי (IMAGO)

עם זאת, לא כל אוהדי יובנטוס מקבלים את המינוי הפוטנציאלי בברכה. חלק גדול מהקהל מתקשה לסלוח לספאלטי על כך שחרט על זרועו קעקוע של האליפות שזכה בה עם נאפולי ב-2023. עבור רבים, עצם הרעיון שאדם עם קעקוע של נאפולי יעמוד על הקווים של יובנטוס הוא בלתי נתפס.

"אתם מדמיינים את יובנטוס מנוהלת בידי מישהו עם הקעקוע הזה על הזרוע?", כתב משתמש ברשת X. אחר הוסיף בציניות: "נראה שספאלטי כבר סגור, עכשיו רק נשאר לשנות את הקעקועים". אוהד נוסף תהה: "באמת נראה מישהו עם קעקוע של נאפולי על הספסל שלנו?" ואחד סיכם בהומור: "מקווה שבטורינו יש לייזרים טובים להסרת קעקועים".

התחושה בקרב רבים מאוהדי יובנטוס ברורה: גם אם ספאלטי מקצוען מהשורה הראשונה, הסמל שעל זרועו מקשה עליהם לראות בו את האיש שיוביל את המועדון.