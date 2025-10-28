גדראני יעבור MRI בברך, שועה סובל ממתיחה

בית”ר ירושלים סיימה עם תואר ראשון הערב (שלישי) עם 1:2 בגמר מול הפועל ת”א, אך לצערה לא הכל ורוד. לוקה גדראני וירדן שועה הוחלפו בגלל פציעות תוך כדי המשחק, כשהאחרון אף נקלע לעימות בסיום.

גדראני יעבור בדיקת MRI בברך מחשש לקרע ברצועה הצולבת, ובמועדון יש חשש מפציעה קשה שתגרור היעדרות לתקופה ארוכה. בבית”ר אמרו בנושא: “הפציעה לא נראית טוב”.

בנוסף, ירדן שועה סובל ממתיחה במפשעה לאחר שהוחלף בדקה ה-50, ובבית”ר ירושלים עדיין לא יודעים לומר בוודאות מה חומרת הפציעה שלו, כשהוא ייבדק.

ירדן שועה יוצא מאוכזב (רדאד ג'בארה)

בנושא אחר, לקראת סיום המשחק התרחשה תקרית בין ירדן שועה למאמן השוערים, דודו בן הרוש. ויכוח בין השניים הגיע כמעט למגע פיזי, כשהדבר נבע כתוצאה מהעצבים מהספסל של בית”ר על השופט שלא שרק לסיום.

ירדן שועה התעצבן על מאמן השוערים של המועדון, לאחר שזה ניסה להרגיע את כולם על הספסל. בסיום השניים התחבקו ושמו את התקרית מאחוריהם.