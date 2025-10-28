נערים א': נהלל, הפועל י-ם ונתניה בצד המנצח

המחזור השמיני בליגת העל של שנתון נערים א' התפצל לארבעה ימי משחקים, בשל השתתפותן של חלק מקבוצות ליגת העל במשחקי גביע המדינה בסופ"ש האחרון. לאחר שבשבת האחרונה נערכו שני משחקים, בהם מכבי פ"ת ניצחה 2:4 ברעננה והפועל כפר סבא ניצחה בביתה 1:3 את בני יהודה ת"א, הערב (שלישי) נערכו עוד שלושה משחקים ואילו מחר ייערכו ארבעה משחקים נוספים.

משחקי הנעילה, יסגרו את פאזל משחקי המחזור השמיני. בשלושת משחקי היום הובקעו 13 שערים, בשלושתם הושגה הכרעה. הפועל ירושלים ומ.כ נהלל יזרעאל משפרות עמדות בתחתית הטבלה, מכבי נתניה משדרגת את מעמדה במאבקי הצמרת.

מ.כ נהלל יזרעאל - בית"ר טוברוק נתניה 1:3

ניצחון דרמטי לנציגת עמק יזרעאל בליגת העל. שחקניו של אלירן פנספורקר, שזכו בעונה שעברה יחד עם מאמנם באליפות ארצית צפון, זכו הערב בניצחון שני העונה, שהושג עם צמד שערים עמוק בתוספת הזמן.

אריאל פוירשטיין העלה את הקבוצה הצפונית ליתרון 0:1 בדקה ה-29, אך גיא אזולאי השווה בדקה ה-59 לזכותה של קבוצת מרכז הטבלה מנתניה. שערים שכבשו בשלב מתקדם של תוספת הזמן עודד שבח והמחליף, דותן דיסטלפלד - האח של ינאי, קשר קבוצת הבוגרים של הפועל ירושלים, העניקו לנהלל יזרעאל ניצחון 1:3.

עידו שטראוס, קפטן נבחרת הנוער של ישראל בעבר, המשמש כבעלים משותף עם אורי גרופר של מ.כ נהלל יזרעאל, משתף בתחושותיו: "ערב שמח למועדון שלנו. אחרי שקבוצת נערים ב' ניצחה את קרית שמונה, גם קבוצת נערים א' זכתה בניצחון חשוב. אנחנו שמחים מאוד, נרגשים מאוד, שתי הקבוצות עובדות קשה מאוד. רק אורי, עידן וייצמן המנהל המקצועי ואני יודעים כמה החבר'ה עובדים קשה, כמה הם רוצים ומשתדלים, הם באים על שכרם. אנחנו פה כדי להמשיך לעבוד קשה, להצליח ולהישאר. יאללה עמק יזרעאל".

הפועל ירושלים - עירוני קרית שמונה 2:3

הקבוצה הצפונית, שמדורגת בחלק התחתון של הטבלה, אך מוחרגת מירידה, הוליכה פעמיים ביתרון של שער אחד, אך שיחקה בעשרים הדקות האחרונות בעשרה שחקנים - ושילמה על כך מחיר משמעותי. לעומתה, חניכיו של עודד ברנע מצליחים להשיג ניצחון חשוב במאבקי התחתית. שער שכבש זיד עפיפי (8) העלה את האורחים מהצפון ליתרון 0:1, אך כעבור דקה אחת עילי בר מאיר כבש את שער השוויון.

במחצית השניה לא היה משעמם. בדקה ה-53 שער שכבש אושרי אקסול העלה את קרית שמונה ליתרון 1:2. בדקה ה-74 זיד עפיפי ספג כרטיס צהוב שני והותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים. בדקה ה-80 ענבר מורג השווה את התוצאה בשנית. בדקה ה-85 עילי בר מאיר השלים צמד שערים, הכפיל את מאזן הכיבושים האישי שלו, חולל מהפך וגם קבע את תוצאת המשחק.

הפועל פ"ת - מכבי נתניה 3:1

מחזיקת גביע השנתון, הפועל פ"ת, ממשיכה לאכזב ולא הצליחה עדיין לעלות מהחלק התחתון שבטבלה למרכזה. האורחת, בהדרכתו של יובל עקיבא, עם ניצחון שני מאז החזרה מהפגרה.

אחרי מחצית ראשונה ללא שערים, מכבי נתניה פתחה את המחצית השניה בצורה מצוינת. צמד שערים שכבש זוהר שגב, שהיוו את שעריו הראשונים העונה, העלו את מכבי נתניה ליתרון 0:2. בדקה ה-68 שער שכבש בן כהן צימק את היתרון הנתנייתי ל-2:1. בדקה ה-73 שער שכבש שי לי חן סגר עניין והעניק לנתניה ניצחון 1:3. עמוק בתוספת הזמן נותרה הפועל פ"ת בעשרה שחקנים, בשל ספיגת כרטיס צהוב שני של הקפטן, ליאם נס.