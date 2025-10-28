בישול למחמוד ג'אבר ב-0:6 החשוב של סנט אטיין

כמדי שבוע וגם באמצע השבוע, השחקנים הישראלים שמשחקים באירופה ובעולם ממשיכים לנסות לעזור לקבוצות שלהן להשיג את המטרות בליגות המקומיות ובמשחק הגביע. גם היום (שלישי) הליגיונרים שלנו עלו על כר הדשא ברחבי המדינות השונות.

# מחמוד ג’אבר וסנט אטיין ממשיכים במאבקי עליית הליגה בניסיון להעפיל לליגה הבכירה בצרפת, והפעם הם עשו צעד חשוב. הקבוצה הגיעה עם נקודה מתחת ליריבתה פאו, אך הדהימה עם 0:6 חד צדדי, עלתה למקום השני ונהנתה מבישול של הישראלי שמצא את דופוס בדרך לחמישי.

# ביברס נאתכו השלים 73 דקות במדי פרטיזן בלגרד, שהודחה מהגביע הסרבי בהפתעה גדולה לאחר שהפסדה למאצ’בה מהליגה השנייה 2:0.