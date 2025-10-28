יום רביעי, 29.10.2025 שעה 00:19
כדורגל עולמי  >> צרפת ליגה שניה
צרפת ליגה שניה 25-26
2710-2312טרואה1
2317-2712סנט אטיין2
2312-1712רד סטאר 933
2118-1712פו4
1917-2212ריימס5
1812-1412מונפלייה6
1715-1612לה מאן7
1615-2212דנקרק8
1616-1312רודז9
1622-1812גנגאן10
1514-1512אנסי11
1517-1512אמיין12
1516-1312נאנסי13
1415-1112קלרמון14
1114-1112גרנובל15
1020-1112בולון16
913-811לאבאל17
414-411באסטיה18

בישול למחמוד ג'אבר ב-0:6 החשוב של סנט אטיין

הישראלי סייע לקבוצתו בצעד משמעותי כשהיא גברה על יריבה שהייתה מעליה בטבלה ועלתה למקום ה-2. נאתכו ופרטיזן הופתעו בגביע מול קבוצה מהליגה השנייה

|
מחמוד ג'אבר (IMAGO)
מחמוד ג'אבר (IMAGO)

כמדי שבוע וגם באמצע השבוע, השחקנים הישראלים שמשחקים באירופה ובעולם ממשיכים לנסות לעזור לקבוצות שלהן להשיג את המטרות בליגות המקומיות ובמשחק הגביע. גם היום (שלישי) הליגיונרים שלנו עלו על כר הדשא ברחבי המדינות השונות.

# מחמוד ג’אבר וסנט אטיין ממשיכים במאבקי עליית הליגה בניסיון להעפיל לליגה הבכירה בצרפת, והפעם הם עשו צעד חשוב. הקבוצה הגיעה עם נקודה מתחת ליריבתה פאו, אך הדהימה עם 0:6 חד צדדי, עלתה למקום השני ונהנתה מבישול של הישראלי שמצא את דופוס בדרך לחמישי.

# ביברס נאתכו השלים 73 דקות במדי פרטיזן בלגרד, שהודחה מהגביע הסרבי בהפתעה גדולה לאחר שהפסדה למאצ’בה מהליגה השנייה 2:0.

