ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1612-1510בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

כך פציעת המפשעה מגבילה את היכולת של ימאל

ד״ר פדרו לואיס ריפול ניתח את חומרת הפגיעה של כוכב ברצלונה הצעיר, שמטרידה אותו תקופה: "כאב שמקטין בכמעט 50% את יכולת התנועה והבעיטה של השחקן"

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

לאמין ימאל טרם החלים מכאב המפשעה שמטריד אותו זה יותר משלושה שבועות. כוכב ברצלונה הצעיר סובל מאי נוחות וכאב מתמשך באזור המפשעה, מה שמעורר דאגה במועדון. ההנהלה והצוות המקצועי מסכימים על מטרה ברורה: להגן על השחקן ולהעדיף את החלמתו לפני שהמצב יחמיר. הספרדי נאלץ להחמיץ כמה משחקים, ואף כי הראה סימנים חיוביים לאחרונה, הוא לא הצליח לשמור על רצף והקביעות המצופה ממנו. ביצועיו דעכו, והדבר השפיע משמעותית על מעמדו בקבוצה.

הקלאסיקו בברנבאו היה אחר צהריים קשה עבור לאמין ימאל: הוא כמעט ולא הצליח לרוץ בשל הכאב. נוסף על כך, הוא הגיע להתמודדות בעיצומה של סערה תקשורתית בעקבות אמירות שנאמרו במסגרת הקינגס ליג וההופעה שלו הייתה צנועה. חוסר הנוחות הפיזית בלט, והוא נאלץ לעצור מספר פעמים בשל כאבים באזור. מבחינת בארסה, העדיפות היא להשיב את ימאל לגרסה הטובה ביותר שלו ולהגן עליו מהלחץ התקשורתי שמקיף את השחקן הצעיר. במועדון מאמינים בו כמנהיג העתידי של הפרויקט הספורטיבי, וסבורים שהבריאות שלו קודמת לכל בטרם ישקלו שילוב מלא מחדש.

ד״ר פדרו לואיס ריפול ניתח את חומרת הפגיעה בתוכנית "El Larguero". לדבריו, פובאלגיה (בקע ספורטאים) "קשה מאוד לטיפול" והרחיק את ימאל משיאו בשבועות האחרונים. מבחינה רפואית מדובר במצב כואב באזור המפשעה שמגביל משמעותית את ביצועי השחקן. "היא מתאפיינת בכאב שמקטין בכמעט 50% את יכולת התנועה והבעיטה של השחקן, וזה בדיוק מה שראינו בקלאסיקו", אמר ד״ר ריפול. הוא הוסיף שבמונחים מעשיים המשמעות היא שהשחקן "לא יכול לבעוט לשער, מתקשה לזוז, נמתח כל הזמן", ופובאלגיה היא כאב "מנטרל" שמאפשר לשחק משחקים אך מונע הגעה לרמת ביצוע אופטימלית.

לאמין ימאל כובש ומנצח גם בקינגסליג

מקרהו של לאמין מזכיר את ליאו מסי, שגם הוא סבל מכאבי מפשעה בשלבים שונים בקריירה. הארגנטיני עבר תקופות התאוששות ממושכות, תוך שילוב פיזיותרפיה, מנוחה ואימונים מותאמים, לפני שחזר לשיא. ניסיונו מלמד שאף שהפגיעה מורכבת, החלמה מנוהלת היטב יכולה להחזיר שחקן לרמתו הגבוהה ואף להאריך משמעותית את הקריירה. בזמן שבארסה ממשיכה במעקב רפואי צמוד, המטרה היא שהשחקן יחלים במלואו וישוב לפוטנציאל המלא שלו ללא סיכון בשבועות הקרובים. לעת עתה, סבלנות והגנה מצד המועדון יהיו המפתח לכך שלאמיןימאל יחזור לשיאו וימלא את תפקיד ההובלה שמצפים ממנו.

על רקע שבוע סוער, המועדון החל גם "ללחוץ על הבלמים" סביב ימאל מחוץ למגרש. לאחר המחלוקת שהתעוררה בעקבות אמירותיו לגבי הקינגס ליג של ג’רארד פיקה ביום חמישי שעבר, ובהמשך לניצחון ריאל מדריד בקלאסיקו, הוחלט במועדון לפקוח עין על התנהלותו הציבורית כדי למנוע הישנות מקרים דומים. ביום שלישי, בעיתוי רגיש שבו הקיצוני הספרדי מצוי בלב הסערה, היה עליו להגיע לאירוע של OPPO, מותג שהוא משמש כשגרירו, להשקת סדרת המובייל החדשה של החברה הסינית, Find X9 Series.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

לאחר שהספרדי רמז בשיחה עם איבאי יאנוס שקבוצת ריאל מדריד "גונבת ומתבכיינת" בהשוואה לקבוצת Porcinos של הסטרימר, ואף הדגיש שייתכן שנראה תבוסה נוספת של בארסה כפי שהיה בעונה שעברה, עלו קולות רבים בעולם הכדורגל שלפיהם שחקן במעמדו ובגילו לא צריך להיות חשוף כל כך. נראה שהמסר הופנם.

למרות שאושיות רשת כמו איריס מיקל, דויד סוארס ואלכס אורטגה הופיעו באינסטגרם של OPPO והכריזו שבאירוע ההשקה של OPPO Find X9 Series הם מאותגרים לצלם את התמונה הטובה ביותר של לאמין ימאל במכשיר החדש, כפי שהמותג עצמו פרסם, בפועל, ברצלונה החליטה ברגע האחרון שהטוב ביותר הוא להימנע מעוד הופעה ציבורית של הכוכב הצעיר. המועדון המליץ לשחקן שלא להגיע להשקה, והוא קיבל את ההמלצה, כשהוא מודע לכך שההתבטאויות האחרונות שלו יצרו מחלוקת (ואולי מוגזמת) שלא סייעה לקבוצה לקראת המשחק בסנטיאגו ברנבאו.

בנוגע לשמועות שלפיהן המועדון בראשות ז’ואן לאפורטה ניסה למנוע ראיון כביכול עם הסטרימר הצרפתי אמין מתיו, שצפוי היה לעלות אמש בשעה 20:00, יוצר התוכן הכחיש זאת בפתח השידור שלו. מעבר להכרזה על חזרתו לפלטפורמה עם קליפ שבו מופיע לאמין ימאל, הוא הבהיר שבשום שלב לא נשקלה הופעה של הנער בשידור.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
