"שמח על תואר ראשון כמאמן, גאה במה שראיתי"

גביע הטוטו של בית”ר ירושלים. הקבוצה מהבירה ניצחה הערב (שלישי) 1:2 את הפועל תל אביב במעמד הגמר, והניפה את התואר בסמי עופר אחרי משחק לוהט באווירה חמה מאוד בחיפה. בתום ההתמודדות, דיבר מאמן הירושלמים ברק יצחקי:

“תואר ראשון בתור מאמן, מאוד משמח אותי. נתנו כדורגל טוב, חוץ מהסוף שקצת נלחצנו. אני מאוד גאה במה שראיתי, התוצאה אפילו הייתה יכולה להיות יותר גדול. האמצע שפתחתי איתו? כל משחק לגופו ויש לפעמים אילוצים כאלה ואחרים, כל שבוע אני צריך לבחור את ההרכב הטוב ביותר. זה היה אמצע מאוד טכני, אך דרשתי מהם גם דברים אחרים ואמרתי להם לפני המשחק שמול הפועל ת”א בבלומפילד ראינו שהיא רוצה יותר מאיתנו, וזה לא משהו שיכול לקרות”.

על לוקה דגראני שנפצע בצורה קשה הוסיף: “ההגנה שלנו התייצבה, אך לא רק בזכות שחקני ההגנה. הלחץ שלנו גבוה ואנחנו מגיבים מהר אחרי איבוד כדור, אז ככה אנחנו לא חשופים. כדורגל הרפתקני? לא בדיוק, אם נעשה את אותם דברים כמו שעשינו בקישור וגם שחקני הכנף ילחצו, נהיה פחות חשופים. ממה שראיתי על גדראני, זה לא נראה טוב, אך נחכה לבדיקות. הוא נראה מאוד כאוב ובדרך כלל לא מגיב בדרמטיות, נקווה שזה יעבור כמה שיותר מהר ושהוא ירגיש טוב כי הוא חשוב לנו”.

עוד על המשמעות של התואר לקראת המשך העונה: “אנחנו קבוצה טובה והניצחון הזה היה מאוד חשוב עבורנו, כי יש לנו עכשיו רצף קשה מאוד של משחקים נגד הפועל באר שבע ומכבי תל אביב. נצטרך לתת כל מה שיש לנו, לי באופן אישי כאמור התואר מאוד כיף, מרגש ומתוק. נלך לחגוג עם עילאי חג’ג’ בחתונה שלו ונתכונן הלאה”.