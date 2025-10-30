"הולאנד עוקב מקרוב אחרי עתידו של ויניסיוס"

ויניסיוס ג’וניור ממשיך להקשות על ריאל מדריד בנושא חידוש חוזהו. הוא עומד על דרישותיו הכספיות מבלי להתפשר על מגבלות השכר שקבע המועדון. חוזהו הנוכחי מסתיים ב-2027, והוא מתכוון לסיים את ההתקשרות ולעזוב בחינם אם לא יושג הסכם חדש. ייתכן שיחפש יעד שיעמוד בדרישותיו הכלכליות.

בריאל מדריד לא ממהרים, אך יש להם קו מחשבה ברור. הם ינסו לשכנע את הברזילאי לחדש את חוזהו, הם רוצים שיישאר, אך לא בכל מחיר. ויניסיוס רוצה להשתכר כמו קיליאן אמבפה, הוא מסרב להבין שאם הצרפתי מרוויח יותר ממנו, זה משום שהגיע בחינם וזכה לבונוס חתימה גדול. המועדון השקיע יותר מ-45 מיליון אירו כדי לרכוש את הברזילאי מפלמנגו, זו הייתה ה"פרמיה" ששילמה ריאל מדריד עבור פרויקט מבטיח של שחקן שהיה בזמנו בן 18.

ויניסיוס מסרב להבין זאת, אף על פי שריאל מדריד מוכנה לשלם לו 20 מיליון אירו נטו לעונה, סכום שעשוי לעלות עד 25 מיליון עם עמידה ביעדים. מעבר לכך, לא. במועדון מודעים לכך שמעבר לקו הזה יפתח פתח לשחקנים נוספים לדרוש העלאות שכר כשהם מצטיינים. זו המדיניות של פלורנטינו פרס, ואם הוא לא יקבל אותה, כפי שקרה לשחקנים רבים לפניו, הוא כבר יודע היכן הדלת.

ואם אפשר, כבר בקיץ הקרוב. במועדון רוצים למצוא קבוצה שתשלם סכום גבוה ותאפשר ביצוע של רכישת ענק. “הראשון ברשימה הוא ארלינג הולאנד שעוקב אחרי העתיד של ויניסיוס. זו לא תהיה עסקה פשוטה, הם יודעים זאת, אך היחסים עם סוכנתו, רפאלה פימיינטה, טובים, והיא מעולם לא שללה מהלך עתידי. גם השחקן עצמו לא שלל זאת, למרות שחתם במנצ’סטר סיטי עד 2034”, ניתחו בתקשורת הספרדית.

באנגליה ישנם קולות בעלי משקל, כמו זה של קית’ וינס, מנכ"ל אסטון וילה לשעבר, שרואה את המעבר כאפשרי: “אני חושב שהולאנד עשוי לעזוב בסוף העונה. דובר רבות על האפשרות שוויניסיוס יעזוב את ריאל מדריד לסעודיה. השמועות על 200 מיליון אירו עבור הברזילאי עשויות להיות הגורם שיאפשר לריאל מדריד להגיש הצעה על הנורבגי”.