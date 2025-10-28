הסכום שבית"ר הרוויחה מהזכייה בגביע הטוטו

בית”ר ירושלים זכתה הערב (שלישי) בגביע הטוטו אחרי ניצחון 1:2 על הפועל תל אביב בסמי עופר. האווירה לפני המשחק הייתה לוהטת, ההתמודדות עצמה הייתה חמה לא פחות ובסופו של דבר למרות אירועים נלווים מול המשטרה – המאבק בין הירושלמים לאדומים הושלם במלואו והקבוצה מהבירה חגגה.

מלבד ניצחון יוקרתי על יריבה גדולה בדמות הפועל ת”א, בית”ר ירושלים הרוויחה מהזכייה בגביע הטוטו גם סכום כסף נאה שעומד על 900 אלף שקלים על כל דרכה במפעל, עד להנפת התואר. גם לצד האדום, למרות שסיים בסגנות, ייכנס סכום כסף בגובה 600 אלף שקלים.

החבורה של ברק יצחקי הגיעה למעמד רבע הגמר אחרי שניצחה 0:2 את מכבי חיפה במשחק האירופאיות. לאחר מכן בחצי הגמר, הצהובים שחורים רשמו 0:5 נהדר ומוחץ על הפועל חיפה בדרך לגמר עצמו – בו גם כאמור זכו עם תוצאה חלקה על הפועל ת”א.

לקבוצה של אליניב ברדה הדרך לגמר הייתה ארוכה יותר. האדומים סיימו במקום הראשון בבית ב’ עם מאזן של שלושה ניצחונות והפסד אחד בלבד. בשלב ארבע האחרונות הם קיבלו משוכה קשה מאוד – הפועל באר שבע, אך האקס ברדה צלח את המשימה עם 0:2 בטרנר שהביא אותו לגמר נגד הבית”רים.