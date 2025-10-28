נערים ב': 1:2 להפועל על מכבי בדרבי של פ"ת

עשרות אוהדים ומשפחות הגיעו לצפות בדרבי של פתח תקווה הראשון של העונה, במסגרת נערים ב'. מכבי בלבן הפעם, הגיעה מהמקום הראשון בטבלה ואחרי 3 ניצחונות רצופים חיפשה לנצח גם הערב (שלישי). אך מולה עמדה הפועל פ"ת ששלטה ברוב שלבי המשחק וגם באה על שכרה, עם מהפך דרמטי ושער ניצחון אדיר בדקות הסיום, בדרך ל-1:2 כחול.

המחצית הראשונה הייתה שוויונית, שתי הקבוצות סיכנו את השערים, כשבדקה ה-14 היה זה ניתאי רייבי בלבן שבעט בעיטה פשוט פנסטית מחוץ לרחבה היישר לחיבורים ולקורה הפנימית. בעיטה שהכניעה את השוער והעלתה את המארחים ל-0:1. בהמשך המחצית הקצב קצת ירד והפועל החזיקה בכדור ושלטה בקצב המשחק. עם פתיחת החצי השני, הזדמנות ראשונה לעבדאללה סרסור שעלה מהספסל, עם בעיטה חדה שהתגלגלה צמוד לקורה.

מהעבר השני עידן קוסטאקי ויונתן קוריאט התקשו לסכן את השער של דוד ללייב. המחצית השנייה המשיכה להיות בשליטת האורחים כשמהבולטים במשחק היו אריאל שמאי בקישור, ואיברהים סומהרו באגף השמאלי. בדקה האחרונה של המשחק רגע לפני תוספת הזמן, כדור רוחב טוב ברחבת מכבי מצא את עידו יהונתן שבעט חזק אל הרשת של יואב רייביק, הכניע אותו וקבע שוויון דרמטי 1:1.

הדרמה לא הפסיקה כשמספר דקות לאחר מכן עמוק בתוך תוספת הזמן, איברהים סומהורו השתלט על כדור ארוך, מסר לעבדאללה סרסור שנכנס פשוט מצוין למשחק. החלוץ השתלט על הכדור ובבעיטה עוצמתית מ-25 מטר לחיבורים הכניע את השוער וניצח את המשחק, 1:2. הפועל ששלטה בכדור בכל שלבי המשחק הנחילה למוליכת הטבלה מכבי, הפסד שני בלבד העונה. זאת במופע הקרבה אדיר שהסתיים בשער שוויון דרמטי.

מכבי פתח תקווה נערים ב' (שחר גרוס)

הפועל ת"א - הפועל באר שבע 0:6

במשחק בין שתי קבוצות מרכז טבלה הצליחו האדומים מת"א להיצמד עם מספר נקודות זהה לזה של האדומים מבירת הנגב, ששילמו ביוקר על משחק נרפה מול קבוצה שגילתה עליונות מפתיחת המשחק.

הפועל ת"א פתחה את המשחק בסערה: שערים שכבשו יאיר פז (2’) ודניאל סידון (3’) העניקו לה יתרון 0:2 מהיר, שהוכפל כעבור כחצי שעה של משחק בזכות שערים שכבשו יהלי אברהם (14’) ולוקא אנטוני (33’) - שקבע את תוצאת המחצית הראשונה, 0:4 לזכות הפועל ת"א.

כבר לאחר דקה של כדורגל במחצית השנייה, המארחת עלתה ליתרון 0:5 משער שכבש עידן סלמן, שעלה כמחליף עם פתיחת המחצית. עידן סלמן נותר צמוד לדניאל סידון עם חמישה כיבושים לכל אחד, בראשות טבלת מלך שערי הקבוצה. שער שכבש שון מיירין בדקה ה-73, כעשרים דקות לאחר כניסתו לכר הדשא קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:6 עוצמתי לזכות החניכים של אופיר אמסטדרמר.

מ.כ נהלל יזרעאל - עירוני קרית שמונה 0:3

ניצחון בכורה לנציגת עמק יזרעאל, שצברה נקודה אחת בתשעה משחקים, אך המשיכה להאמין וגילתה נחישות - והיום באה על שכרה עם ניצחון משכנע על הנציגה של עמק החולה, המוחרגת מירידת ליגה, בעקבות השפעות המצב הביטחוני על פעילות מחלקת הנוער של עירוני קרית שמונה.

קבוצת ה"צו פיוס" של נהלל יזרעאל הייתה במיטבה, שמרה על רשת נקיה וזכתה בכל הקופה. שערים שכבשו: עומרי גולדשטיין (23’), ניתאי גיגי (52’) ואור פוני בבעיטת פנדל בדקה ה-76, העניקו לחניכים של ינון יצחק ניצחון 0:3, שמעלה את הקבוצה למקום הלפני אחרון, עם יתרון של שתי נקודות ומשחק עודף על פני הפועל ר"ג - שתתארח מחר אצל אלופת השנתון, מכבי ת"א.

שחקני הקבוצה המנצחת ערכו בסיום המשחק מחווה, כשהניפו בחגיגות הניצחון את חולצתו של עידו בן עזרא, קשר הקבוצה, ששבר את הקרסול ביום ראשון האחרון, במשחקה של קבוצת המשנה בשנתון נערים א' מול מכבי כפר יונה במסגרת גביע המדינה. מכאן נאחל לשחקן רפואה שלמה וחזרה מהירה למגרשים.

מ.כ נהלל יזרעאל מקדישה את הניצחון להראל בן עזרא (באדיבות המועדון)

מכבי חיפה - הפועל חדרה 0:3

מחזיקת גביע השנתון עשתה את המוטל עליה עם ניצחון חלק 0:3, בזכות שערים שכבשו שני השחקנים שמוליכים את טבלת מלך שערי הליגה: אריאל דורה - בנו של יוסי, קשר העבר של הפועל חיפה וקבוצות נוספות בליגות הבכירות, כבש צמד (3’, 70’) ועלה לראשות טבלת מלך שערי הליגה עם שמונה כיבושים, בין לבין נועם גולדברג (11’) כבש את שערו השביעי העונה.

בעקבות הפסדה של הפועל פ"ת עלו חניכיו של אליעזר בן אהרון למקום הראשון, כשהיא מקדימה בנקודה אחת את מכבי פ"ת, בעוד שאת מכבי ת"א מקדימה מכבי חיפה בשלוש נקודות ויחס שערים עדיף בשבעה שערים.

מכבי נתניה - בית"ר ירושלים 1:2

הקבוצה מעיר היהלומים עם בני לם, המנהל המקצועי, על הקווים, זכתה בניצחון שני העונה, ששיפר את מעמדה בחלק התחתון של מרכז הטבלה. לעומתה, קבוצת "צו פיוס" של בית"ר ירושלים, שכבר הוליכה 0:1, התרחקה כדי חמש נקודות מפסגת הטבלה.

יהב אלקיים, בשערו הרביעי העונה, העלה את בית"ר ירושלים ליתרון 0:1 בדקה ה-65. דקה לאחר מכן, איתי קיהן, שעלה כמחליף, כבש שער שוויון. תשע דקות מאוחר יותר שער שכבש עידו דניאלי חולל מהפך וסלל את דרכה של נתניה לניצחון 1:2.

הפועל רעננה - הפועל ירושלים 1:4

ניצחון חשוב לקבוצה מהשרון, שמשפרת עמדות במרכז הטבלה ונצמדת ליריבתה היום. פתיחת המשחק לא היוותה פרומו אמין לבאות. שער שכבש בדקה החמישית איתי צמח העלה את האורחים ליתרון 0:1.

במחצית השנייה חניכיו של אלי עטואר הציגו כדורגל תכליתי במיוחד. שער שכבש יונתן כהן (45’) השווה את התוצאה ל-1:1. ברבע השעה האחרונה של המשחק רעננה כבשה שלושה שערים: שער שכבש דניאל קדוש (65’) יצר מהפך, שערים שכבשו יואב טורוק (66’) ורועי גולן (80’) העניקו לרעננה ניצחון 1:4 עוצמתי ומשכנע.

בני יהודה ת"א - מ.ס אשדוד 1:0

הקבוצה הדרומית עם שלומי ששון על הקווים משפרת עמדות בחלק התחתון של הטבלה עם ניצחון חשוב, שהושג משער שכבש בדקה ה-66 נתנאל קוגורקולפור. מנגד, בני יהודה שומרת על מקום טוב באמצע, אך מתרחקת כדי שמונה נקודות מפסגת הטבלה.