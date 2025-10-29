"ויניסיוס מתעקש בפני סוכניו לעזוב את ריאל"

היחסים בין ויניסיוס לצ’אבי אלונסו כמעט ואינם קיימים. הם מצטמצמים למישור מקצועי בלבד, משום שמאז שהמאמן הגיע לריאל מדריד בקיץ האחרון, הברזילאי לא הראה כל אמפתיה כלפיו. הבאסקי ניסה להתייחס לכל השחקנים באופן שווה, דבר שגרם לוויניסיוס לאבד את מערכת היחסים החמה והכמעט אבהית שהייתה לו עם מאמנו הקודם, קרלו אנצ’לוטי.

נקודת המפנה: הכוונה לספסלו מול פ.ס.ז’

הנקודה הראשונה שבה היחסים המעורערים הללו הגיעו לצומת קריטית הייתה במונדיאל המועדונים נגד פאריס סן ז’רמן, כאשר צ’אבי אלונסו הושיב את ויניסיוס על הספסל. החלטה שהוא שינה לבסוף בעקבות היעדרותו של טרנט אלכסנדר-ארנולד ברגע האחרון. למרות זאת, הברזילאי לא שכח את ההחלטה ושוחח עם סוכניו על חוסר שביעות רצונו מכך שהושאר מחוץ להרכב, ומה המשמעות של זה לעתידו. התבוסה מול קבוצתו של לואיס אנריקה טשטשה את האירוע, שעבר כמעט ללא תשומת לב תקשורתית, אך לא מבחינת השחקן.

כפי שחזה בפני סוכניו כששב ממונדיאל הקבוצות, החיים לצד צ’אבי אלונסו לא יהיו נוחים. הוא אף ביקש מסוכנו, פרדריקו פנה, לבדוק את השוק ולראות אילו חלופות קיימות לו מחוץ לסעודיה. העונה החלה, והחשדות שלו אומתו: יחסו של המאמן היה קריר ורחוק מאוד מזה של אנצ’לוטי, וההחלטות המקצועיות דחקו אותו לתפקיד משני, הרחק מהמעמד שאליו הורגל בשנים האחרונות.

מתוך 18 המשחקים הרשמיים שבהם ניהל צ’אבי אלונסו את ריאל מדריד, ויניסיוס שיחק רק ארבעה משחקים מלאים: מול יובנטוס (במונדיאל המועדונים) ובליגה מול לבאנטה, אתלטיקו ו-ויאריאל. ב-14 המשחקים האחרים עלה מהספסל שלוש פעמים (מול אוביידו, מארסיי וחרותה), וב-11 הנותרים הוחלף לאחר שפתח בהרכב.

באלמטי – ירידה לדרג משני

אחד מאותם משחקים היה בליגת האלופות מול קייראט באלמטי, קזחסטן, שם נרשם העימות הראשון בין הברזילאי למאמן הבאסקי לאחר שהוחלף. ויניסיוס הביע בגלוי את תסכולו כשהבין שהוא זה שיורד לספסל, ושאלת ההחלפה עלתה במסיבת העיתונאים. אלונסו ניסה למזער את האירוע ואמר: “זה לא היה ריב.. זה תמיד עניין של המאמן. מה שוויני עשה לא היה תלונה. היה שם משפט שהבנו אותו”. הספרדי שמר על פרופיל נמוך, אך הודה שהברזילאי כבר הביע אי שביעות רצון מהחלפות קודמות.

תגובתו של המאמן הפתיעה חדר הלבשה שכיבד אותו על שהעז להושיב את ויניסיוס בספסל מול אוביידו. במהלך שלושת חודשי התחרות האחרונים חזר ויניסיוס ואמר לסוכניו שאינו מרגיש בנוח עם אלונסו, ושישקול לעזוב אם המצב יישאר כפי שהוא. המאמן, מצידו, העדיף להפנות את גבו ולהמשיך בעבודתו, כשהוא מתעלם מהתלונות.

הפיצוץ בקלאסיקו

ביום ראשון האחרון הכל התפוצץ. כשהברזילאי ראה את מספרו עולה על הלוח בדקה ה-72, כשהמשחק פתוח וברצלונה לוחצת את ריאל מדריד ברחבה שלה, הוא התפרץ. פניו של המאמן השתנו כשראה את השחקן מגיב בפומבי בזעם על החלטתו. הבאסקי הכניס את ידיו לכיסים והביט לכיוון אחר, בניסיון להתעלם מהמחוות ומהמחאה של ויניסיוס. אך הפעם לא הצליח להתאפק וצעק: “יאללה, ויני, לעזאזל!”

צ’אבי אלונסו, שמאס בתעלוליו של הברזילאי, הראה בפומבי את מורת רוחו. הדבר גם אושר לאחר מכן במסיבת העיתונאים, שבה למרות הניצחון בקלאסיקו מול ברצלונה, הופיע המאמן עם מבט קפוא ותשובות חדות. אחת מהן רמזה שהסיפור רחוק מסיום: “נדבר עם ויני”, אמר.

בעוד ויניסיוס עבר לידו ואמר: “אני עוזב את הקבוצה, עדיף שאלך”, המאמן נשאר רגוע ועמד בסערה. אך הספרדי כבר עייף מהברזילאי, כמו גם רבים מחבריו לקבוצה, שרואים בהתנהגותו חוסר כבוד כלפי המאמן, חדר ההלבשה והמועדון כולו. אפילו הקהל בברנבאו הפך את מחיאות הכפיים לשריקות רמות וקריאות “פלורנטינו, תמכור אותו כבר לסעודיה אחת ולתמיד!”.

אלונסו לא מתכוון לזוז מילימטר בעמדתו מול ויניסיוס, עמו הוא שומר על יחסים מקצועיים בלבד. הבאסקי מגן על סמכותו מול שאר הסגל, בעוד במשרדים עוקבים בדריכות אחר ההתפתחות בעימות בין אחד מכוכבי הקבוצה למאמנה. עימות שמטיל צל על התקופה החיובית של הקבוצה, שמוליכה את הטבלה, מקדימה את ברצלונה של האנזי פליק בחמש נקודות, וניצחה בכל שלושת משחקיה בליגת האלופות.