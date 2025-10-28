יום שלישי, 28.10.2025 שעה 22:31
כדורגל ישראלי  >> גביע הטוטו
גביע הטוטו 25-26
 גביע הטוטו 
00-00מכבי ת"א1
00-00הפועל ב"ש2
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
69-94מכבי בני ריינה2
64-44עירוני ק"ש3
44-44עירוני טבריה4
46-44בני סכנין5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5

המפכ"ל ושוטריו עצרו אוהדים מיציע הפועל ת"א

דני לוי הגיע ליציע של האדומים לצד מספר שוטרים שביצעו מעצרים וספגו קללות. במשטרה דיווחו על 7 עצורים משני הקהלים בשל זריקת חפצים והדלקת אבוקות

|
המפכ
המפכ"ל דני לוי ביציע הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

אמנם בניגוד לדרבי המשחק בגמר גביע הטוטו בין הפועל תל אביב לבית”ר ירושלים הצליח לצאת לדרך, אך לא הכל שקט בחזית של היחס בין המשטרה לאוהדים.

מספר שוטרים, וביניהם המפכ”ל דני לוי, נכנסו ליציע של אוהדי הפועל תל אביב והחלו לבצע מעצרים כשהם נראו גוררים החוצה אוהדים מן היציע.

האירוע התרחש במחצית המשחק, והוביל לתסיסה בקרב הקהל ביציע ולקללות רבות כנגד המשטרה ככלל וגם נגד המפכ”ל דני לוי באופן אישי.

המשטרה עוצרת אוהד הפועל ת"א

עוד לפני האירוע המפכ”ל בחר לאורך דקות ארוכות לפני המחצית להתקהל עם עשרות שוטרים בפינת האצטדיון, דבר שגרם להלטת הרוחות ביציע טרם התחלת המעצרים. במשטרה אמרו כי המעצרים נעשו אחרי שאוהדים זרקו חפצים, קיללו שוטרים ועוד.

במשטרה עדכנו על 7 עצורים, 4 מאוהדי הפועל ו-3 מאוהדי בית”ר, בגלל זריקת חפצים, קריאות גנאי והדלקת אבוקות ביציע. בכוונת המשטרה לבצע עוד מעצרים בגלל האבוקות, כשהם בודקים במצלמות בניסיון לזהות מי הדליקו אותן.

המפכ"ל דני לוי ליד יציע הפועל (ראובן שוורץ)המפכ"ל דני לוי ליד יציע הפועל (ראובן שוורץ)
המפכ"ל דני לוי בין אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)המפכ"ל דני לוי בין אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
אוהדי הפועל תל אביב מול המפכ"ל דני לוי (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל תל אביב מול המפכ"ל דני לוי (ראובן שוורץ)
המשטרה מבצעת מעצרים ביציע הפועל (ראובן שוורץ)המשטרה מבצעת מעצרים ביציע הפועל (ראובן שוורץ)
המשטרה מבצעת מעצרים ביציע הפועל (ראובן שוורץ)המשטרה מבצעת מעצרים ביציע הפועל (ראובן שוורץ)
המפכ"ל דני לוי בסמי עופר (ראובן שוורץ)המפכ"ל דני לוי בסמי עופר (ראובן שוורץ)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */