 גביע הטוטו 
00-00מכבי ת"א1
00-00הפועל ב"ש2
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
69-94מכבי בני ריינה2
64-44עירוני ק"ש3
44-44עירוני טבריה4
46-44בני סכנין5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5

טירוף: סיכום גמר גביע הטוטו מעדשות המצלמה

החל מהאווירה ברחובות לפני המשחק, דרך הדרמה והשוטרים ביציע, המאבקים על כר הדשא והחגיגות הצהובות של בית״ר ירושלים בסיום. צפו בתמונות הבולטות

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים מאושרים (רדאד ג'בארה)
אוהדי בית"ר ירושלים והפועל ת"א לפני המשחק (דורון בן דור)אוהדי בית"ר ירושלים והפועל ת"א לפני המשחק (דורון בן דור)
אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד גאוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
ברק יצחקי (ראובן שוורץ)ברק יצחקי (ראובן שוורץ)
אליניב ברדה (ראובן שוורץ)אליניב ברדה (ראובן שוורץ)
האבוקות ביציע של הפועל ת"א (דורון בן דור)האבוקות ביציע של הפועל ת"א (דורון בן דור)
אבוקות בסמי עופר (ראובן שוורץ)אבוקות בסמי עופר (ראובן שוורץ)
אבוקות ביציע הפועל ת"א (ראובן שוורץ)אבוקות ביציע הפועל ת"א (ראובן שוורץ)
אוהדי בית"ר ירושלים עם האבוקות (רדאד גאוהדי בית"ר ירושלים עם האבוקות (רדאד ג'בארה)
אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד גאוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד גאוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
השחקנים מחכים שהעשן יתפוגג (ראובן שוורץ)השחקנים מחכים שהעשן יתפוגג (ראובן שוורץ)
מיגל סילבה על רקע העשן בסמי עופר (ראובן שוורץ)מיגל סילבה על רקע העשן בסמי עופר (ראובן שוורץ)
גג'ונבוסקו קאלו משתלט על הכדור, שחר פיבן מסתכל (רדאד ג'בארה)
גג'ונבוסקו קאלו ושחר פיבן (רדאד ג'בארה)
גג'ונבוסקו קאלו (ראובן שוורץ)
בריאן קרבאלי ודניאל דאפה במאבק (ראובן שוורץ)בריאן קרבאלי ודניאל דאפה במאבק (ראובן שוורץ)
ירדן כהן מול שחר פיבן (ראובן שוורץ)ירדן כהן מול שחר פיבן (ראובן שוורץ)
איתמר בן גביר (רדאד גאיתמר בן גביר (רדאד ג'בארה)
איתמר בן גביר (רדאד גאיתמר בן גביר (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה במאבק עם אנדריאן קרייב (ראובן שוורץ)ירדן שועה במאבק עם אנדריאן קרייב (ראובן שוורץ)
גג'ונבוסקו קאלו מול שחר פיבן (ראובן שוורץ)
דור מיכה רץ בטירוף, שער שני שלו העונה (רדאד גדור מיכה רץ בטירוף, שער שני שלו העונה (רדאד ג'בארה)
דור מיכה רץ לחגוג עם הקהל (ראובן שוורץ)דור מיכה רץ לחגוג עם הקהל (ראובן שוורץ)
שחקני בית"ר חוגגים, הגביע מתקרב? (ראובן שוורץ)שחקני בית"ר חוגגים, הגביע מתקרב? (ראובן שוורץ)
שחקני בית"ר ירושלים בטירוף (רדאד גשחקני בית"ר ירושלים בטירוף (רדאד ג'בארה)
דור מיכה וירדן שועה מתחבקים (רדאד גדור מיכה וירדן שועה מתחבקים (רדאד ג'בארה)
הקהל האדום לא מאבד אמונה. יצליחו לחזור? (רדאד גהקהל האדום לא מאבד אמונה. יצליחו לחזור? (רדאד ג'בארה)
עומר אצילי פורץ (ראובן שוורץ)עומר אצילי פורץ (ראובן שוורץ)
עומר אצילי פורץ (ראובן שוורץ)עומר אצילי פורץ (ראובן שוורץ)
המפכ"ל דני לוי ביציע הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)המפכ"ל דני לוי ביציע הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
המפכ"ל דניאל לוי ליד יציע הפועל (ראובן שוורץ)המפכ"ל דניאל לוי ליד יציע הפועל (ראובן שוורץ)
המשטרה מבצעת מעצרים ביציע הפועל (ראובן שוורץ)המשטרה מבצעת מעצרים ביציע הפועל (ראובן שוורץ)
המשטרה מבצעת מעצרים ביציע הפועל (ראובן שוורץ)המשטרה מבצעת מעצרים ביציע הפועל (ראובן שוורץ)
המפכ"ל דני לוי בין אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)המפכ"ל דני לוי בין אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שחר פיבן מתקרב לנגוח, גשחר פיבן מתקרב לנגוח, ג'ונבוסקו קאלו לידו (ראובן שוורץ)
ירדן שועה מאוכזב על כר הדשא (רדאד גירדן שועה מאוכזב על כר הדשא (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה יוצא מאוכזב (רדאד גירדן שועה יוצא מאוכזב (רדאד ג'בארה)
עומר אצילי וגעומר אצילי וג'ונבוסקו קאלו מאושרים (רדאד ג'בארה)
לוקה גדראני מפונה על האלונקה (רדאד גלוקה גדראני מפונה על האלונקה (רדאד ג'בארה)
שחקני בית"ר ירושלים מאושרים (רדאד גשחקני בית"ר ירושלים מאושרים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)
שחקני בית״ר ירושלים בטירוף (ראובן שוורץ)שחקני בית״ר ירושלים בטירוף (ראובן שוורץ)
שחקני בית"ר ירושלים מניפים את גביע הטוטו (רדאד גשחקני בית"ר ירושלים מניפים את גביע הטוטו (רדאד ג'בארה)
שחקני בית"ר ירושלים מניפים את גביע הטוטו (רדאד גשחקני בית"ר ירושלים מניפים את גביע הטוטו (רדאד ג'בארה)
ברק יצחקי ודור מיכה (רדאד גברק יצחקי ודור מיכה (רדאד ג'בארה)
ברק אברמוב ועומר אצילי (רדאד גברק אברמוב ועומר אצילי (רדאד ג'בארה)
