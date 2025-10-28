המשטרה בדקה את חדרי ההלבשה בסמי עופר

גמר גביע הטוטו בין הפועל תל אביב לבית”ר ירושלים ייערך הערב (שלישי, 20:30), כשהאווירה סביב אצטדיון סמי עופר כבר לוהטת. ההתמודדות גררה איתה סערה עוד לפני שריקת הפתיחה בעקבות סרטון של משטרת ישראל עם השוואה בין פירוטכניקה של אוהדים לאירועים במזרח ירושלים, כשגם אירועי הדרבי התל אביבי עוד מורגשים גם בחיפה.

18:35: החשמל קרס מסביב לאצטדיון סמי עופר שבו כאמור אמור להיות משוחק הגמר, כאשר הגנרטורים מסביב לאצטדיון החלו לעבוד.

19:00: המשטרה בדקה את חדרי ההלבשה של השחקנים, כולל המגירות שבחדר ההלבשה וכל פינה נבדקה לעומק.

מחוץ לאצטדיון סמי עופר (דורון בן דור)

שלט של המשטרה בסמי עופר (דורון בן דור)