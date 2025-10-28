יום שלישי, 28.10.2025 שעה 19:49
כדורגל ישראלי

המשטרה בדקה את חדרי ההלבשה בסמי עופר

בדיקות נערכו גם במגירות באזורים של שחקני הפועל ת"א ובית"ר, החשמל קרס מסביב לאצטדיון וגנרטורים החלו לעבוד. דקה אחר דקה לקראת גמר גביע הטוטו

|
שוטרים בסמי עופר (עמרי שטיין)
שוטרים בסמי עופר (עמרי שטיין)

גמר גביע הטוטו בין הפועל תל אביב לבית”ר ירושלים ייערך הערב (שלישי, 20:30), כשהאווירה סביב אצטדיון סמי עופר כבר לוהטת. ההתמודדות גררה איתה סערה עוד לפני שריקת הפתיחה בעקבות סרטון של משטרת ישראל עם השוואה בין פירוטכניקה של אוהדים לאירועים במזרח ירושלים, כשגם אירועי הדרבי התל אביבי עוד מורגשים גם בחיפה.

18:35: החשמל קרס מסביב לאצטדיון סמי עופר שבו כאמור אמור להיות משוחק הגמר, כאשר הגנרטורים מסביב לאצטדיון החלו לעבוד.

19:00: המשטרה בדקה את חדרי ההלבשה של השחקנים, כולל המגירות שבחדר ההלבשה וכל פינה נבדקה לעומק.

מחוץ לאצטדיון סמי עופר (דורון בן דור)מחוץ לאצטדיון סמי עופר (דורון בן דור)
שלט של המשטרה בסמי עופר (דורון בן דור)שלט של המשטרה בסמי עופר (דורון בן דור)
אוהדי בית"ר ירושלים והפועל ת"א לפני המשחק (דורון בן דור)אוהדי בית"ר ירושלים והפועל ת"א לפני המשחק (דורון בן דור)
