יום שלישי, 28.10.2025 שעה 19:48
כדורגל ישראלי  >> גביע הטוטו
גביע הטוטו 25-26
 גביע הטוטו 
00-00מכבי ת"א1
00-00הפועל ב"ש2
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
69-94מכבי בני ריינה2
64-44עירוני ק"ש3
44-44עירוני טבריה4
46-44בני סכנין5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5

הילד שנפגע מסוס משטרה יגיע לגמר כאורח כבוד

בעקבות האירוע החריג בדרבי שבו נפגע בידו מסוס משטרה, במנהלת הליגות החליטו להזמין את הילד, בן גוריני, כאורח כבוד למפגש של הפועל ת"א מול בית"ר

פרש משטרה מול אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)
פרש משטרה מול אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)

בצל הנוכחות המשטרתית הכבדה סביב אצטדיון סמי עופר לקראת גמר גביע הטוטו בין הפועל תל אביב לבית”ר ירושלים, במנהלת הליגות לא שוכחים את הבעיות שהיו באירועי הדרבי.

לאחר המשחק, ילד אוהד הפועל תל אביב בשם בן גוריני נפגע בידו מסוס משטרה, ובמנהלת החליטו להזמין את הילד כאורח כבוד למשחק הערב.

כזכור, הילד נפגע לאחר פיצוץ הדרבי של תל אביב בזמן שהאוהדים התפנו מהיציעים ונוצר בלגן כשהמשטרה התעמתה עם אוהדים. לאחר האירוע אביו של הילד זעם על התנהלות הפרשים. כעת, כולם יקוו לחוויה יותר מוצלחת בגמר גביע הטוטו.

