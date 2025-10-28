הילד שנפגע מסוס משטרה יגיע לגמר כאורח כבוד

בצל הנוכחות המשטרתית הכבדה סביב אצטדיון סמי עופר לקראת גמר גביע הטוטו בין הפועל תל אביב לבית”ר ירושלים, במנהלת הליגות לא שוכחים את הבעיות שהיו באירועי הדרבי.

לאחר המשחק, ילד אוהד הפועל תל אביב בשם בן גוריני נפגע בידו מסוס משטרה, ובמנהלת החליטו להזמין את הילד כאורח כבוד למשחק הערב.

כזכור, הילד נפגע לאחר פיצוץ הדרבי של תל אביב בזמן שהאוהדים התפנו מהיציעים ונוצר בלגן כשהמשטרה התעמתה עם אוהדים. לאחר האירוע אביו של הילד זעם על התנהלות הפרשים. כעת, כולם יקוו לחוויה יותר מוצלחת בגמר גביע הטוטו.