יום שלישי, 28.10.2025 שעה 18:46
כדורגל ישראלי

ינאי: קורא למשטרת ישראל להתנצל על הסרטון

בעלי הפועל ת"א בכדורסל על הסערה שיצרה המשטרה לפני גמר הטוטו: "קו אדום ומסוכן. בולט שלא הופיע קהל של קבוצה אחרת, מעורר שאלה לגבי הממלכתיות"

עופר ינאי (חגי מיכאלי)
הסרטון שפרסמו במשטרת ישראל לקראת גמר גביע הטוטו בין הפועל תל אביב לבית”ר ירושלים הערב (שלישי, 20:30), ובו ערכו השוואה בין מופעי פירוטכניקה ביציעים של אוהדים בכדורגל ואירועים של לחימה במזרח ירושלים, גרם לסערה גדולה בכדורגל הישראלי – ועכשיו גם חצה מחוזות לענפים אחרים.

מי שהגיב לאותו סרטון הוא בעלי הפועל ת”א בכדורסל, עופר ינאי, שרשם בחשבון ה-’X’ שלו: “ערב לא פשוט הפועל. הסרטון שהופץ היום ובו מושווים אוהדי הפועל תל אביב למחבלים - חצה קו אדום מסוכן. אנחנו קוראים למשטרת ישראל להתנער ממנו באופן מיידי, ולהתנצל בפומבי בפני ציבור שלם של אוהדים, ציבור שכל חטאו הוא אהבת ספורט, אהבת קבוצה, אהבת הפועל.

בנוסף לכך בולטת העובדה שלא נכנסו לסרטון מחזות דומים מקהלים של קבוצות אחרות, מה שמעורר שאלה לגבי ממלכתיות מוסד המשטרה. הפועל היא קהילה, אנחנו עם האנשים שלנו ביציע, ברחוב, בבית. ואנחנו קוראים לכולם גם אצלנו, גם בצד השני להתרחק מכל פרובוקציה”.

ינאי הזכיר גם את הדרבי התל אביבי בכדורסל, שלא שוחק אז, וסגר את דבריו במסר ברור מבחינתו: “עברו שנתיים מאז הדרבי שמועדון הסל בחר שלא לשחק ונדמה לי שהגיע הזמן להזכיר שוב את המובן מאליו: הספורט שייך לאוהדים”.

