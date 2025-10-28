"לא נאפשר אלימות שתסכן אוהדים או שוטרים"

גמר גביע הטוטו בין הפועל תל אביב לבית”ר ירושלים שייערך הערב (שלישי, 20:30), גורר אחריו סערות רבות עוד בטרם התחיל אחרי שמשטרת ישראל פרסמה סרטון רשמי ובו ערכה השוואה בין מופעי פירוטכניקה ביציעים של אוהדים בכדורגל ואירועים של לחימה במזרח ירושלים.

האדומים הוציאו הודעה חריפה כמועדון נגד אותם תכנים בסרטון: “צריך להגיד זאת בבירור ומבלי להתייפייף, דמם של אוהדי הכדורגל בישראל הותר. אנו מתריעים מראש, האסון הגדול קרוב מתמיד”. גם מנכ”ל המועדון גיא פרימור הגיב ואיים: “לא נעלה לשחק אם תופעל אלימות משטרתית מכוונת כלפי אוהדינו”.

בתוך כך, מפכ”ל המשטרה רנ”צ דני לוי שמגיע היום למשחק בעצמו כדי לפקח מקרוב על המתרחש, שלח מסר לקראת ההתמודדות שעתידה להתקיים היום בסמי עופר: “כחובב ספורט מזה שנים רבות, הנחיתי את כלל השוטרים והמפקדים, לנהוג במקצועיות וברגישות המתבקשת, על מנת להבטיח את התנהלותו התקינה של המשחק ולאפשר קיומה של חווית כדורגל מהנה ובטוחה למשפחות ולאוהדים”.

שוטרי משטרת ישראל על הדשא (רדאד ג'בארה)

מפכ”ל המשטרה לא התייחס לאותו סרטון בתגובתו, וסיכם: “הספורט נועד לאחד, לרגש ולהעניק חווית תרבות ואני קורא לכלל האוהדים להגיע למשחק, לנהוג בכבוד הדדי מבלי לסכן זה את זה ומבקש ממנהלי הקבוצות להשפיע ולהעביר מסר זה. יחד עם זאת, לא נאפשר גילויי אלימות והפעלת אמצעים שיסכנו את האוהדים, השחקנים, השוטרים או המאבטחים בחסות המשחק, לפניו, במהלכו או לאחריו”.