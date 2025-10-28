יום שלישי, 28.10.2025 שעה 19:49
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
244-308באיירן מינכן1
199-168לייפציג2
187-138שטוטגרט3
176-148בורוסיה דורטמונד4
1711-188באייר לברקוזן5
1318-218איינטרכט פרנקפורט6
1313-158הופנהיים7
1111-128פ.צ. קלן8
1116-128ורדר ברמן9
1015-118אוניון ברלין10
913-118פרייבורג11
813-98וולפסבורג12
811-78המבורג13
714-88סט. פאולי14
720-128אוגסבורג15
416-98מיינץ16
416-78היידנהיים17
318-68בורוסיה מנשנגלדבאך18

לראשונה: דניאל פרץ יפתח בהרכב המבורג

הרגע לו שוער הנבחרת חיכה. אחרי כ-10 חודשים, הישראלי פותח ברמת מועדונים במטרה להוכיח ולעזור לקבוצה לעלות לשמינית נגד היידנהים בגביע הגרמני

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

תקופה לא קלה בכלל עוברת על דניאל פרץ. בבאיירן מינכן הצ’אנס לא ממש הגיע וההשאלה להמבורג החלה עם ספסול גם שם ושהוא שוער שני, ועל כל אלו תוסיפו כמה טעויות לא נעימות במדי הנבחרת. השוער הישראלי ינסה לפתוח דף חדש, כאשר הערב (19:30) הוא יפתח בין הקורות של המבורג בגביע נגד היידנהיים.

זו בעצם הבכורה הרשמית של דניאל פרץ במדי הכחולים, אליהם הוא עבר בהשאלה מבאיירן מינכן בקיץ האחרון במחשבה או אולי אפילו בידיעה שהוא יהיה השוער הראשון, אבל בסוף דניאל פרננדס קיבל את אפודת השוער הראשון, ופרץ השני.

אם נשים בצד את משחקי נבחרת ישראל, המשחק הרשמי האחרון של דניאל פרץ ברמת מועדונים היה אי שם ב-20 בדצמבר ב-2024, לפני כמעט שנה, אז ניצל פציעה של מנואל נוייר ושיחק שלושה משחקים ברציפות בליגה. המפגש ההוא היה נגד לייפציג, ונגמר ב-1:5.

בעונה שעברה פרץ שיחק חמישה משחקים בסך הכל במדי באיירן. שלושה בליגה: 2:4 על אותה היידנהיים, הפסד 2:1 למיינץ, ה-1:5 נגד לייפציג, 1:5 על שחטאר בליגת האלופות והפסד 1:0 נגד באייר לברקוזן בגביע הגרמני. נזכיר, הוא מושאל להמבורג מאלופת גרמניה ללא אופציית רכישה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */