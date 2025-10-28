יום שלישי, 28.10.2025 שעה 17:59
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

מכבי נתניה קיימה טקס לזכרו של שרגא בר ז"ל

לאחר שאגדת המועדון נפטר אתמול בגיל 77, המועדון קיים טקס מרגש באצטדיון והעניק כבוד אחרון, כשארונו הוצב על הדשא ושחקני קבוצת הנוער עמדו ליד

טקס לזכרו של שרגא בר (פרטי)
טקס לזכרו של שרגא בר (פרטי)

הכדורגל הישראלי ובמכבי נתניה בפרט קיבלו אתמול חדשות עצובות, כששרגא בר, ששיחק במועדון ונחשב בו לאגדה, נפטר בגיל 77. היום (שלישי) התקיים טקס מרגש באצטדיון מרים לזכרו של שרגא, כשארונו הוצב באצטדיון ושחקני קבוצת הנוער עמדו כמשמר כבוד ליד הארון.

בטקס נשאו דברים נוגעים ללב מנהל הקבוצה רונן עמר, בנו של שרגא, טל ונכדו רועי, שחלקו זכרונות ומילים חמות על האיש שנתן הרבה למועדון ולכדורגל הישראלי. 

לאחר מכן צעדו הנוכחים, ביניהם שחקני עבר ושחקני הקבוצה הבוגרת של המועדון, ליד ארונו והעניקו לו את הכבוד האחרון, כשהלוויתו נערכה לאחר מכן בבית העלמין כפר נחמן ברעננה. מהמועדון נמסר: “שרגא, תודה על הכל, תמיד תישאר בליבנו”.

טקס לזכרו של שרגא בר (פרטי)טקס לזכרו של שרגא בר (פרטי)

במשך 13 עונות (1965-1978) שימש כמגן הימני של נתניה וזכה עמה ב-3 אליפויות, גביע המדינה ואלוף האלופים. את הקריירה שלו בנתניה סיים בדאבל היסטורי בעונת 1977/78. בנוסף, ייצג בר את נבחרת ישראל ב-34 משחקים, והגיע לשיא הקריירה שלו כשחקן בנבחרת ישראל במונדיאל 1970 במקסיקו - אחד הרגעים הגדולים בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.

הטקס לזכרו של שרגא בר (פרטי)הטקס לזכרו של שרגא בר (פרטי)
