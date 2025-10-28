שוער המשנה של אינטר דרס למוות קשיש בן 81

אינטר נמצאה בעונה שעברה במרוץ על אליפות איטליה שנמשך לו עד השנייה האחרונה, אך הסתיים לבסוף באליפות שהלכה ליריבה נאפולי. העונה מנסים הנראזורי לשחזר את ההצלחה ולהביא טעם מתוק לצד הכחול שחור של העיר מילאנו, אך היום (שלישי) כנראה שאצל סגנית אלופת איטליה לא מתעסקים בכדורגל.

הבוקר, ג’וזף מרטינס שוער הקבוצה, דרס למוות קשיש בן 81 ליד קומו שבצפון ארץ המגף. באיזור השעה 9:30 נסע הספרדי ברכבו ופגע באותו קשיש שנסע על כיסא גלגלים.

ניסיונות החייאה שבוצעו באותו אדם מבוגר בסופו של דבר לא צלחו, והנדרס נפטר זמן קצר לאחר מכן. אל הזירה הוזעקו אמבולנסים ואף הגיע מסוק אל האירוע. שוער הנראזורי לא נפגע, אך היה נראה מזועזע לאחר המקרה.

הרחוב בו אירע האירוע נסגר זמנית לטובת חקירת התאונה המצערת. המאמן כריסטיאן קיבו כמובן ביטל את מסיבת העיתונאים שהייתה צפויה להתקיים היום בעקבות התאונה, והשוער לא ייקח חלק בסגל לקראת המשחק מחר מול פיורנטינה.