יום שלישי, 28.10.2025 שעה 17:58
כדורגל ישראלי

"זו חציית קו אדום של הסתה נגד כל האוהדים"

אלונה ברקת בתגובה חריפה נגד הסרטון של המשטרה: "סרטון מבחיל, המשטרה השוותה בין אוהדי הפועל ת"א למחבלים. דורשת מהמשטרה להתנצל בפני האוהדים"

|
אלונה ברקת (רדאד ג'בארה)
אלונה ברקת (רדאד ג'בארה)

הסרטון של משטרת ישראל, שבו היא יצרה השוואה בין מעשיהם של אוהדי הפועל תל אביב בדרבי של תל אביב לבין אירועים של לחימה במזרח ירושלים, ממשיך לעורר סערה בכדורגל הישראלי.

הבעלים של הפועל באר שבע, אלונה ברקת, נעמדה לצד הפועל ת”א בתגובה חריפה: “הסרטון המבחיל של דוברות המשטרה שמשווה בין אוהדי הפועל תל אביב למחבלים הוא חציית קו אדום של הסתה נגד כל אוהדי הכדורגל.

“אני דורשת מהמשטרה להתנער מיידית מהסרטון, ולהתנצל בפני האוהדים. אני מצפה מההתאחדות והמנהלת לגנות את הסרטון ולפעול בכל האמצעים נגד יוצרי הסרטון”.

האבוקות בדרבי (שחר גרוס)האבוקות בדרבי (שחר גרוס)

מוקדם יותר היום (שלישי) משטרת ישראל הוציאה מטעמה סרטון רשמי שבו היא רושמת “מצאו את ההבדלים”, עם סרטונים של מופעי פירוטכניקה ביציעים של אוהדים בכדורגל ואירועים של לחימה במזרח ירושלים, ובכך בבירור ערכה השוואה בין שני סוגי האירועים הללו. נרשם: “חלק מהצילומים צולמו במזרח ירושלים, חלק במגרשי הכדורגל, מצאו את ההבדלים”.

בקטעי הווידאו ניתן לראות ירי זיקוקים, השלכת אבוקות ועימותים עם שוטרים בהם גם תיעודים מהדרבי התל אביבי שנפסק בעקבות התפרעות אוהדים. הפרסום גרר תגובות זועמות מצד אוהדים, שטענו כי הצגת אירועים ביטחוניים לצד תיעודים ממגרשי כדורגל יוצרת השוואה לא נכונה ומסוכנת. במשטרה הדגישו בהודעתם: “הפעלה או השלכת אבוקות במהלך המשחק עלולה להביא להפסקתו המיידית של המשחק”.

