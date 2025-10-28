יום שלישי, 28.10.2025 שעה 21:38
כדורגל ישראלי

אבוקות הודלקו ביציע בלבד, הגמר נעצר זמנית

פירוטכניקה הוצגה ביציעים של אוהדי הפועל ת"א ובית"ר ירושלים אך לא נזרקה לדשא, המשחק נפתח ללא עיכוב והופסק רגעית בדקה ה-3 רק כדי שהעשן יתפזר

|
אוהדי הפועל תל אביב עם האבוקות (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב עם האבוקות (רדאד ג'בארה)

אחרי אירועי הדרבי התל אביבי רק לפני קצת יותר משבוע, הפועל תל אביב ובית”ר ירושלים נפגשות לעוד משחק חם והפעם יש גם תואר על הפרק, זאת במסגרת גמר גביע הטוטו.

כפי שקרה בבלומפליד בין האדומים לצהובים, גם הערב (שלישי) בסמי עופר נדלקו אבוקות, אך לא נזרקו לכר הדשא הפעם. אז באצטדיון היפואי כזכור, הקבוצות טרם עלו למגרש והמשחק פוצץ עוד לפני שריקת הפתיחה בשל השלכת האבוקות שהביאה להחלטה דרמטית של המשטרה.

אוהדי הפועל ת”א הציגו פירוטכניקה לפני שריקת הפתיחה, אוהדי בית”ר ירושלים עשו זאת אחרי שריקת הפתיחה – מה שהביא את השופט לעצירה זמנית של ההתמודדות בדקה השלישית רק בשביל שהעשן במקום יתפזר. לאחר מכן, המשחק בין האדומים לירושלמים חודש כמובן.

אוהדי בית"ר ירושלים עם האבוקות (רדאד ג'בארה)
/* LAST / NEXT ROUNDs */