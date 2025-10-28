אצילי ושועה ב-11 של בית"ר, דאפה פותח בהפועל

בכל פעם שהפועל תל אביב ובית”ר ירושלים נפגשות, זה תמיד מלא ברגש, אמוציות, תחרותיות וגם מעבר, אז בטח ובטח במשחק על תואר. הערב (שלישי, 20:30), האדומים לבנים יפגשו את הצהובים-שחורים במסגרת גמר גביע הטוטו באצטדיון סמי עופר בחיפה.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, רועי אלימלך, בריאן קרבאלי, לוקה גדראני, ירדן כהן, ירין לוי, עדי יונה, דור מיכה, ג’ונבוסקו קאלו, עומר אצילי וירדן שועה.

הרכב הפועל ת”א: אסף צור, שחר פיבן, זיו מורגן, צ’יקו, יזן נאסר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, רועי אלקוקין, סתיו טוריאל, לויזוס לויזו ודניאל דאפה.

רק לפני קצת יותר מחודש שני הצדדים נפגשו בבלומפילד, וזה נגמר ב-2:3 בלתי נשכח של הפועל תל אביב, עם אותו שער ניצחון עצום של עומרי אלטמן. אבל אם ניקח משחק אחד אחורה, נקבל חמישייה מהדהדת של הירושלמים באצטדיון ביפו, במה שאפשר לומר הוריד את הפועל ליגה.

הפועל תל אביב סיימה במקום הראשון בבית שלה והעפילה בעקבות כך לחצי הגמר של המפעל השלישי בחשיבותו בישראל, שם היא פגשה את הפועל באר שבע בטרנר והדהימה אותה עם 0:2 ענק בדרך לגמר. בית”ר כבר העפילה לחצי הגמר אחרי שניצחה 0:2 את מכבי חיפה במשחק האירופאיות, וב-4 האחרונות היא פירקה 0:5 את הפועל חיפה.

המשחק, שנחשב לאחד החמים בכדורגל הישראלי, מגיע בנקודת רגישה בענף אצלנו בארץ, כשבוע וחצי אחרי שהדרבי של תל אביב לא שוחק בעקבות החלטת המשטרה. אנחנו יכולים רק לקוות שנראה חגיגה גדולה על כר הדשא בצורה הכי ספורטיבית שיש, כמו במשחק בבלומפילד לפני חודש, ושהמשחק אכן ייגמר.