"אם תופעל אלימות משטרתית, לא נעלה לגמר"

יש משחקים בכדורגל הישראלי שהם מעט יותר רגישים מהשאר, ושהמשטרה מתכוננת אליהם עם יותר כוחות ויותר תשומת לב, למשל כמו בדרבי התל אביבי, שלא שוחק בסופו של דבר, או כמו המפגש הערב (שלישי, 20:30) בדמות גמר גביע הטוטו בין הפועל תל אביב לבית”ר ירושלים באצטדיון סמי עופר. משטרת ישראל השלימה לפני שעה קלה את ההיערכות לקראת גמר גביע הטוטו שייערך הערב, אבל רגע לפני שריקת הפתיחה פרסמה סרטון שמעורר הדים ברשתות החברתיות.

לקראת המשחק, משטרת ישראל הוציאה מטעמה סרטון רשמי שבו היא רושמת “מצאו את ההבדלים”, עם סרטונים של מופעי פירוטכניקה ביציעים של אוהדים בכדורגל ואירועים של לחימה במזרח ירושלים, ובכך בבירור עורכת השוואה בין שני סוגי האירועים הללו. נרשם: “חלק מהצילומים צולמו במזרח ירושלים, חלק במגרשי הכדורגל, מצאו את ההבדלים”.

בקטעי הווידאו ניתן לראות ירי זיקוקים, השלכת אבוקות ועימותים עם שוטרים בהם גם תיעודים מהדרבי התל אביבי שנפסק בעקבות התפרעות אוהדים. הפרסום גרר תגובות זועמות מצד אוהדים, שטענו כי הצגת אירועים ביטחוניים לצד תיעודים ממגרשי כדורגל יוצרת השוואה לא נכונה ומסוכנת. במשטרה הדגישו בהודעתם: "הפעלה או השלכת אבוקות במהלך המשחק עלולה להביא להפסקתו המיידית של המשחק".

השוטרים ליד אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

בהפועל תל אביב זעמו על הווידאו, והוציאו הודעה תקיפה במיוחד: “מועדון הכדורגל הפועל תל אביב מזועזע מהסרטון המבחיל והמסוכן שפרסמה משטרת ישראל. אנו קוראים בקריאה דחופה לאנשי ההתאחדות לכדורגל, מנהלת הליגות, גורמי האכיפה והחוק, לצאת בקול אחיד ומרגיע לקראת המשחק הערב ולגנות בכל תוקף את את המסר הנורא שבסרטון”.

“צריך להגיד זאת בבירור ומבלי להתייפייף, דמם של אוהדי הכדורגל בישראל הותר. אנו מתריעים מראש, האסון הגדול קרוב מתמיד - וכשהוא יגיע, לגורמי האכיפה שאמונים על שמירה על הסדר, יהיה חלק עיקרי בו. אנו קוראים מכאן לאוהדי הקבוצה שמגיעים הערב לאצטדיון סמי עופר לנהוג באיפוק ולא להיגרר לפרובוקציות. המועדון מודיע בצער רב, שהיינו שמחים לקרוא לכם להגיע בהמוניכם למשחק כדורגל מרגש, אך אנו לא יכולים לקחת אחריות על כך שכולם יחזרו לביתם בשלום”.

“מועדון הכדורגל הפועל תל אביב לא ישלים עם התנהגות ברוטלית ואלימה כנגד אוהדיו המסורים וימשיך לעמוד על זכותם של אוהדי כדורגל לצפות ולתמוך בקבוצתם מבלי לחשוש לבריאותם”.

בנוסף, מנכ”ל המועדון גיא פרימור הודיע ליו”ר המנהלת, ארז כלפון, כי “בהמשך להסתה המטורפת כנגד אוהדינו בימים האחרונים, שככל ותופעל אלימות משטרתית מכוונת כלפי אוהדינו, הקבוצה לא תעלה לשחק בגמר גביע הטוטו”.