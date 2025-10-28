דקה 86: מכבי הרצליה - הפועל עכו 0:2

מנת הפתיחה של סיבוב ז’ בגביע המדינה הוגשה לנו מוקדם יותר היום (שלישי), וכעת סבב משחקים נוסף יוצא לדרך, כשבמוקד – מכבי הרצליה פוגשת את הפועל עכו למשחק על טהרת הליגה הלאומית. בנוסף, עירוני אשדוד מארחת את הפועל רמת גן, הפועל ראשון לציון יוצאת למשחק חוץ מול מ.כ כפר סבא, הפועל עפולה משחקת נגד מכבי קריית אתא ביאליק ומ.ס קריית ים מתארחת אצל הפועל אום אל פאחם.

מכבי הרצליה – הפועל עכו 0:2

הצהובים מהשרון פתחו את העונה בצורה חלומית. תחת אלעד בראון, הקבוצה נמצאת במקום השני בליגה הלאומית, שתי נקודות בלבד ממכבי פתח תקווה המוליכה, וכעת מארחת את אחת הקבוצות המאכזבות בליגת המשנה, שפתחה את העונה עם ציפיות להיאבק על עליית ליגה, אך מוצאת את עצמה נכון לערב משחק הגביע, במקום ה-11.

דקה 61, שער! מכבי הרצליה עלתה ליתרון 0:1: רן ואטורי ניגש לבעוט בעיטה חופשית ממצב מסוכן והדביק את הכדור לרשת לאחר בעיטה מושלמת

רן ואטורי ומכבי הרצליה חוגגים את השער הראשון (רועי כפיר)

דקה 67, שער! מכבי הרצליה עלתה ליתרון 0:2: התקפה מתפרצת נהדרת של הצהובים הגיעה לאוהד ברזילי שבעט בעיטה נהדרת לשער לאחר שנשאר לבדו מול השוער

שחקני הרצליה חוגגים (רועי כפיר)

אוהד ברזילי חוגג (רועי כפיר)

אוהד ברזילי חוגג את השער השני (רועי כפיר)

מכבי עירוני אשדוד – הפועל רמת גן 2:1

הקבוצה הקטנה מעיר הנמל תקווה להפתיע את האורדונים, שכמו עכו, גם חלמו על עליית ליגה, אך לפחות כרגע, נמצאים רק במקום השמיני בטבלה, כשהתבוסה 4:1 להפועל ראשון לציון חרצה את גורלו של מיכאל זנדברג, כשמי שמונה במקומו הוא מסאי דגו, יומיים אחרי שפוטר בעצמו מבני יהודה.

דקה 16, שער! מכבי אשדוד עלתה ל-0:1: בעקבות טעות חמורה של הגנת האורחים, רוי מליקה הצליח לחטוף את הכדור ולהבקיע שער ראשון במשחק.

שחקני מכבי אשדוד חוגגים (יונתן גינזבורג)

דקה 19, שער! הפועל ר”ג השוותה ל-1:1: אדר רטנר הצליח לפרוץ מהאגף הימני של המגרש ובעוט בעיטה מסובבת לשער שעברה מעל ידיו של שוער המארחת.

רטנר ושחקני הפועל רמת גן חוגגים אחרי השער (יונתן גינזבורג)

דקה 49, שער! הפועל רמת גן עלתה ל-1:2: רטנר השלים צמד נהדר, כוכב האורדונים קיבל כדור רוחב נהדר ובעט וולה עוצמתי לשער

מ.כ כפר סבא – הפועל ראשון לציון 0:1

העולה החדשה לליגה א’ עושה קסמים בפתיחת העונה והיא אחת משתי הקבוצות היחידות בליגה א’ דרום שעדיין לא הפסידה. בסיבוב הקודם הצליחה לעבור את מכבי יבנה, אבל כעת היא פוגשת משוכה אדירה בדמות הקבוצה מעיר היין, שנכנסת לסבבי הגביע אחרי תצוגת כדורגל גדולה מול הפועל רמת גן.

דקה 41, שער! כפר סבא עלתה ל-0:1: לאחר התקפה מתפרצת של הירוקים, סאבר בדיר הגיע לאחד על אחד מול דביר ניר ודחק את הכדור לפינה הימנית

הפועל אום אל פאחם – מ.ס קריית ים 1:2

המארחת, שירדה מהליגה הלאומית אחרי שעברה פירוק בעונה הקודמת, עדיין ללא ניצחון בליגה א’ צפון ופוגשת את המרעננת הרשמית של ליגת המשנה. החניכים של מאור סיסו עדיין לא הצליחו להתאושש מההפסד בגמר גביע הטוטו לבני יהודה, זאת אחרי שאיבדו יתרון כפול בדרך להפסד 3:2 להפועל חדרה, אבל כעת יש לה יריבה שנמצאת במשבר גדול יותר משלה.

דקה 24, שער אום אל פאחם עלתה ל-0:1: הקבוצה מהמגזר סחטה פנדל אותו בעט ג’בארין בעוצמה לפינה הימנית של השער.

דקה 45+3, שער! מ.ס קריית ים השוותה ל-1:1: בעקבות התקפה נהדרת של האורחים, הכדור הגיע לניב לבנת שהבקיע את השוויון דקה לאחר שקבוצתו נכנסה לפיגור

דקה 67, שער! אום אל פאחם עלתה ליתרון 1:2: לאחר טעות חמורה מאוד בהגנת קריית ים, בחג’את בשיר הצליח לחטוף את הכדור ולהחזיר את הקבוצה מהמגזר ליתרון

הפועל עפולה – מכבי קריית אתא ביאליק 2:1

אם הדברים היו מתקיימים ללא הורדת הליגה של רמת השרון, יכול להיות שזה היה המפגש השני בין הקבוצות העונה, כשהפועל עפולה נשארה לבסוף בלאומית ועד עכשיו, בונה את עצמה על מנת להישאר בליגת המשנה. יחד עם זאת, מצפה לה אתגר קשוח מול סגנית מוליכת ליגה א’ צפון, שיכולה לעשות לה חיים קשים.

דקה 44, שער! קריית אתא ביאליק עלתה ל-0:1: בהתקפה מתפרצת של הצפוניים, כדור רוחב נהדר הגיע אל עמית מזרחי שבעט בעיטה שטוחה והבקיע את השער הראשון במשחק

דקה 64, שער! הפועל עפולה השוותה ל-1:1: אלון אלימלך קיבל עצר כדור על החזה בצורה טובה ובעט בעיטה חזקה לכיוון השער והרגיע את מאמנו אלכסנדר גרנובסקי

דקה 77, שער! קרית אתא ביאליק עלתה ליתרון 2:1: קרן פנטסטית של הקרייתים הגיעה לעמית מזרחי שנגח את הכדור בצורה נפלאה לשער. צמד נהדר לשחקן האורחים