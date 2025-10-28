יום שלישי, 28.10.2025 שעה 17:49
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1612-1510בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

בלינגהאם התעורר, ימאל התרסק: הניקוד בפנטזי

כוכב ריאל לראשונה עם כמות ניקוד דו ספרתית במשחק, מספר 10 של ברצלונה עם הופעתו החלשה ביותר העונה וכמה לוויניסיוס, אמבפה ורשפורד? הכל בפנים

|
ג'וד בלינגהאם ולאמין ימאל (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם ולאמין ימאל (IMAGO)

המחזור העשירי בספרד מאחורינו, אבל חשוב מכך גם הקלאסיקו הראשון של העונה. ריאל מדריד שבה לנצח את ברצלונה אחרי שהפסידה לה בארבעת המשחקים שקדמו להתמודדות ביום ראשון בסנטיאגו ברנבאו וגברה 1:2 על האלופה, במשחק בו קיליאן אמבפה וג’וד בלינגהאם כבשו.

לעמוד המשחק לחצו כאן.

אז לשאלת השאלות – מי היה מצטיין הקלאסיקו? בלינגהאם גבר על אמבפה עם 12 נקודות לעומת 10, כשהאנגלי כבש, בישל והוסיף מסירת מפתח ושלושה תיקולים. הצרפתי סיים עם שער ו-4 מסירות מפתח, אך החמצת הפנדל הורידה לו ניקוד והוא תרם רק 8 נקודות. ויניסיוס סיים עם 5 ובהגנה אדר מיליטאו שבישל תרם 10 נקודות.

נציין כי לפני המחזור התשיעי בלינגהאם לא הביא יותר משלוש נקודות במשחק אחד. במחזור ה-9 לפני הקלאסיקו סיים עם תשע נקודות ובמפגש מול בארסה התפוצץ לראשונה העונה עם 12. אמבפה מצידו הפך לשחקן הראשון שחוצה את רף 100 הנקודות העונה בפנטזי כשיש לו כבר 107.

היי ג'וד! כל הרגעים הגדולים בריאל מדריד

בצד של ברצלונה, וויצ’ך שצ’סני סיים עם 5 נקודות למרות שתי הספיגות, בגלל עצירת הפנדל. מרקוס רשפורד היה השחקן המצטיין של הקטלונים עם בישול, 4 מסירות מפתח, 2 דריבלים ו-10 נקודות בסל הכל. לאמין ימאל סיים עם שש נקודות אחרי שתי מסירות מפתח וארבעה דריבלים שתרם, כשמבין המשחקים בהם שיחק העונה זה היה הכי גרוע שלו בפנטזי.

במשחק הפורה של המחזור, 3:3 בין ג’ירונה לאוביידו, כריסטיאו סטואני בלט בצד הקטלוני עם צמד ו-9 נקודות, כשדויד קרמו שכבש מנגד סיים עם 10 נקודות כשחקן הגנה. בוויאריאל ללא מנור סולומון בלטו חואן פוית’ עם 11 נקודות (כולל 10 הרחקות כדור), וסנטי קומסאניה עם 9.

מרקוס רשפורד (IMAGO)מרקוס רשפורד (IMAGO)

אתלטיקו מדריד גברה 0:2 על בטיס, כשחוסה מריה חימנס, רובין לה נורמן וקוקה תרמו 9 נקודות כל אחד, אלכס באאנה סיים עם 11 נקודות וג’וליאנו סימאונה נתן הצגה עם שער, 2 מסירות מפתח, 2 דריבלים, 2 חטיפות ו-2 תיקולים בדרך ל-14 נקודות אישיות.

גג'וליאנו סימאונה (La Liga)

ב-1:2 של ריאל סוסיאדד על סביליה, גבריאל סואסו סיים עם 9 נקודות, נמניה גודל שכבש את אחד השערים תרם 10, ואצל הבאסקים מיקל אויארסבאל שכבש צמד סיים עם 9 נקודות. אספניול שגברה 0:1 על אלצ’ה נהנתה מהצגה של קרלוס רומרו עם שער ניצחון ושער נקי בדרך ל-13 נקודות.

ב-1:1 בין מיורקה ללבאנטה, אטה איונג המפתיע כבש והוסיף 6 תיקולים ו-3 מסירות מפתח בדרך ל-11 נקודות, כשמנגד פבלו מפאו, המגן שמרבה להתעמת עם ויניסיוס, הבקיע והוסיף 2 דריבלים, 3 חטיפות ו-3 תיקולים בדרך ל-11 נקודות משלו. המצטיין ב-0:1 של ראיו וייקאנו היה פפ צ’באריה עם 14 נקודות אחרי בישול, שער נקי, 2 מסירות מפתח, 3 חטיפות ו-2 תיקולים. לסיום, ב-2:3 של סלטה ויגו על אוססונה פראן ז’וטגלה שכבש צמד סיים עם 11 נקודות, ואנטה בודימיר עם צמד והחמצת פנדל מנגד סיים עם 9.

במחזור העשירי ניצח המנג’ר ‘Back to back 2’ עם 111 נקודות, 5 יותר מהמקום השני. ההרכב המנצח שלו: יאן אובלק, קרלוס רומרו, אדר מיליטאו, פבלו מפאו, פלוריאן לז’ן, פפ צ’באריה, ג’וד בלינגהאם, מרקוס יורנטה, סנטי קומסאניה, אדו אקספוסיטו ומיקל אויארסבאל. את הדירוג הכללי מוביל המנג’ר טנצר המניאק עם 912 נקודות, אחריו יאיר שושני עם 906 ובמקום השלישי Fc Yuval.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */