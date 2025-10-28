בלינגהאם התעורר, ימאל התרסק: הניקוד בפנטזי

המחזור העשירי בספרד מאחורינו, אבל חשוב מכך גם הקלאסיקו הראשון של העונה. ריאל מדריד שבה לנצח את ברצלונה אחרי שהפסידה לה בארבעת המשחקים שקדמו להתמודדות ביום ראשון בסנטיאגו ברנבאו וגברה 1:2 על האלופה, במשחק בו קיליאן אמבפה וג’וד בלינגהאם כבשו.

לעמוד המשחק לחצו כאן.

אז לשאלת השאלות – מי היה מצטיין הקלאסיקו? בלינגהאם גבר על אמבפה עם 12 נקודות לעומת 10, כשהאנגלי כבש, בישל והוסיף מסירת מפתח ושלושה תיקולים. הצרפתי סיים עם שער ו-4 מסירות מפתח, אך החמצת הפנדל הורידה לו ניקוד והוא תרם רק 8 נקודות. ויניסיוס סיים עם 5 ובהגנה אדר מיליטאו שבישל תרם 10 נקודות.

נציין כי לפני המחזור התשיעי בלינגהאם לא הביא יותר משלוש נקודות במשחק אחד. במחזור ה-9 לפני הקלאסיקו סיים עם תשע נקודות ובמפגש מול בארסה התפוצץ לראשונה העונה עם 12. אמבפה מצידו הפך לשחקן הראשון שחוצה את רף 100 הנקודות העונה בפנטזי כשיש לו כבר 107.

היי ג'וד! כל הרגעים הגדולים בריאל מדריד

בצד של ברצלונה, וויצ’ך שצ’סני סיים עם 5 נקודות למרות שתי הספיגות, בגלל עצירת הפנדל. מרקוס רשפורד היה השחקן המצטיין של הקטלונים עם בישול, 4 מסירות מפתח, 2 דריבלים ו-10 נקודות בסל הכל. לאמין ימאל סיים עם שש נקודות אחרי שתי מסירות מפתח וארבעה דריבלים שתרם, כשמבין המשחקים בהם שיחק העונה זה היה הכי גרוע שלו בפנטזי.

במשחק הפורה של המחזור, 3:3 בין ג’ירונה לאוביידו, כריסטיאו סטואני בלט בצד הקטלוני עם צמד ו-9 נקודות, כשדויד קרמו שכבש מנגד סיים עם 10 נקודות כשחקן הגנה. בוויאריאל ללא מנור סולומון בלטו חואן פוית’ עם 11 נקודות (כולל 10 הרחקות כדור), וסנטי קומסאניה עם 9.

מרקוס רשפורד (IMAGO)

אתלטיקו מדריד גברה 0:2 על בטיס, כשחוסה מריה חימנס, רובין לה נורמן וקוקה תרמו 9 נקודות כל אחד, אלכס באאנה סיים עם 11 נקודות וג’וליאנו סימאונה נתן הצגה עם שער, 2 מסירות מפתח, 2 דריבלים, 2 חטיפות ו-2 תיקולים בדרך ל-14 נקודות אישיות.

ג'וליאנו סימאונה (La Liga)

ב-1:2 של ריאל סוסיאדד על סביליה, גבריאל סואסו סיים עם 9 נקודות, נמניה גודל שכבש את אחד השערים תרם 10, ואצל הבאסקים מיקל אויארסבאל שכבש צמד סיים עם 9 נקודות. אספניול שגברה 0:1 על אלצ’ה נהנתה מהצגה של קרלוס רומרו עם שער ניצחון ושער נקי בדרך ל-13 נקודות.

ב-1:1 בין מיורקה ללבאנטה, אטה איונג המפתיע כבש והוסיף 6 תיקולים ו-3 מסירות מפתח בדרך ל-11 נקודות, כשמנגד פבלו מפאו, המגן שמרבה להתעמת עם ויניסיוס, הבקיע והוסיף 2 דריבלים, 3 חטיפות ו-3 תיקולים בדרך ל-11 נקודות משלו. המצטיין ב-0:1 של ראיו וייקאנו היה פפ צ’באריה עם 14 נקודות אחרי בישול, שער נקי, 2 מסירות מפתח, 3 חטיפות ו-2 תיקולים. לסיום, ב-2:3 של סלטה ויגו על אוססונה פראן ז’וטגלה שכבש צמד סיים עם 11 נקודות, ואנטה בודימיר עם צמד והחמצת פנדל מנגד סיים עם 9.

במחזור העשירי ניצח המנג’ר ‘Back to back 2’ עם 111 נקודות, 5 יותר מהמקום השני. ההרכב המנצח שלו: יאן אובלק, קרלוס רומרו, אדר מיליטאו, פבלו מפאו, פלוריאן לז’ן, פפ צ’באריה, ג’וד בלינגהאם, מרקוס יורנטה, סנטי קומסאניה, אדו אקספוסיטו ומיקל אויארסבאל. את הדירוג הכללי מוביל המנג’ר טנצר המניאק עם 912 נקודות, אחריו יאיר שושני עם 906 ובמקום השלישי Fc Yuval.