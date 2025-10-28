יום שלישי, 28.10.2025 שעה 14:48
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
6222-2743הפועל ת"א
6266-3133מכבי ת"א
5260-2773עירוני רמת גן
5231-2313מכבי רעננה
5234-2293הפועל העמק
4154-1642הפועל חולון
4212-2213הפועל ירושלים
4276-2763עירוני קריית אתא
4267-2543הפועל ב"ש/דימונה
4258-2413אליצור נתניה
4238-2213הפועל גליל עליון
4239-2193מכבי ראשל"צ
3263-2163עירוני נס ציונה
2209-1932בני הרצליה

נותרה עם 5 זרים: סמאג' טיל שוחרר מרמת גן

הקבוצה של ברנר, שלא משתתפת העונה באירופה, החליטה לוותר על זר שישי והגארד שילם את המחיר. הזרים שנותרו: פלויד, ניקוליס, אטקינס, סגו וקרופורד

|
שמוליק ברנר (אורן בן חקון)
שמוליק ברנר (אורן בן חקון)

מכבי עירוני רמת גן הודיעה היום (שלישי) כי היא משחררת את הגארד, סמאג' טיל, מהסגל ותישאר עם חמישה זרים. הקבוצה לא משתתפת העונה באירופה ולכן החליטה לא להחזיק זר שישי, שמראש לא יוכל להירשם בליגה. 

השחקנים הזרים של רמת גן  הם: ג'ורדן פלויד, ז'ורדאן ניקוליס, דריון אטקינס, רונאלדו סגו ודרו קרופורד.

טיל (23, 1.88 מטר) הגיע לרמת גן ממכללת אינדיאנה סטייט, במדיה שיחק  31 משחקים בהם שותף 33.3 דקות בממוצע למשחק, קלע 16.7 נקודות בממוצע למשחק, מסר 5.6 אסיסטים בממוצע למשחק וקלט 4.1 כדורים חוזרים בממוצע למשחק. הוא נבחר לחמישיית הקונפרנס שלו בעונת 2024/2025.

