ליגת העל לנוער 25-26
188-168הפועל ת"א1
1714-288מכבי נתניה2
168-168מכבי פ"ת3
1512-178הפועל פ"ת4
1514-148בית"ר ירושלים5
148-178מכבי ת"א6
1414-128עירוני ק"ש7
137-117מכבי חיפה8
1111-128הפועל ב"ש9
1012-148הפועל כפ"ס10
106-78בני יהודה11
913-118מ.ס. אשדוד12
813-147הפועל רעננה13
815-118הפועל ראשל"צ14
819-98הפועל חיפה15
720-108מכבי הרצליה16
421-108הפועל רמה"ש17
123-98הפועל עכו18

לאחר 8 שנים במכבי ת"א: פליישמן חובר ליבנה

חוסר מזל של פציעות בשנים האחרונות, הוביל את יואב פליישמן לליגה א', כשמאז 2017 היה לשחקן מחלקת הנוער בקבוצה מליגת העל. יעזור לסגל של טסלפפה?

|
יואב פליישמן (באדיבות המדיה של מכבי תל אביב)
יואב פליישמן (באדיבות המדיה של מכבי תל אביב)

יואב פליישמן שחקן ליגה א'. לאחר ששיחק בעונה החולפת תחת מיכאל זנדברג, שלושה משחקים בלבד במדי קבוצת הנוער של מכבי תל אביב, עבר השחקן אל מכבי יבנה מליגה א' דרום, כשישחק מעתה והלאה תחת הדרכתו של עופר טסלפפה. העברתו מגיעה רגע לפני המפגש הישיר מול מ.כ כפר סבא בשישי הקרוב (יבנה, 12:30), במסגרת המחזור השביעי בליגה.

מה שהביא את מכבי תל אביב לגרוע את פליישמן מרישומיה, היא העובדה כי פציעותיו הכרוניות השפיעו על כשירותו. ועל כן, הוא לא המשיך לשנה שלישית בקבוצה שנמצאת במקום השישי בליגת העל לנוער, שהייתה אמורה להיות עבורו שנת חריג גיל. העונה, לאחר כחודשיים של משחקים, ינסה להוכיח את עצמו ביבנה, שפתחה את העונה בצורה לא מרשימה.

הופעתו הראשונה של השחקן במחלקת הנוער של מכבי תל אביב הייתה ב-21/10/2017. מאז, מחזיק הקשר בן ה-19 ב 184 הופעות. מעבר לכך, זכה עם קבוצת נערים א' של המועדון בצלחת האליפות בעונת המשחקים 2022/23 כשבאותה עת גם הניף עם חבריו לקבוצה את גביע המדינה. בעונת 2021/22 היה שותף לזכייה של מכבי בגביע המדינה לנערים ב'.

יואב פליישמן עם הכדור (חגי מיכאלי)יואב פליישמן עם הכדור (חגי מיכאלי)

בפברואר 2015, לקראת סוף עונת 2014/15, שיחק לראשונה תחת רישומי ההתאחדות לכדורגל, כשחבר למחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון, שם החל לשחק באופן רשמי. המועדון היווה עבורו בית למשך שלוש עונות רצופות עד ה-26/05/2017, אשר היה משחקו האחרון של פליישמן במדי ראשון לציון, כשחקן טרום ילדים א'.

