לאחר 8 שנים במכבי ת"א: פליישמן חובר ליבנה

יואב פליישמן שחקן ליגה א'. לאחר ששיחק בעונה החולפת תחת מיכאל זנדברג, שלושה משחקים בלבד במדי קבוצת הנוער של מכבי תל אביב, עבר השחקן אל מכבי יבנה מליגה א' דרום, כשישחק מעתה והלאה תחת הדרכתו של עופר טסלפפה. העברתו מגיעה רגע לפני המפגש הישיר מול מ.כ כפר סבא בשישי הקרוב (יבנה, 12:30), במסגרת המחזור השביעי בליגה.

מה שהביא את מכבי תל אביב לגרוע את פליישמן מרישומיה, היא העובדה כי פציעותיו הכרוניות השפיעו על כשירותו. ועל כן, הוא לא המשיך לשנה שלישית בקבוצה שנמצאת במקום השישי בליגת העל לנוער, שהייתה אמורה להיות עבורו שנת חריג גיל. העונה, לאחר כחודשיים של משחקים, ינסה להוכיח את עצמו ביבנה, שפתחה את העונה בצורה לא מרשימה.

הופעתו הראשונה של השחקן במחלקת הנוער של מכבי תל אביב הייתה ב-21/10/2017. מאז, מחזיק הקשר בן ה-19 ב 184 הופעות. מעבר לכך, זכה עם קבוצת נערים א' של המועדון בצלחת האליפות בעונת המשחקים 2022/23 כשבאותה עת גם הניף עם חבריו לקבוצה את גביע המדינה. בעונת 2021/22 היה שותף לזכייה של מכבי בגביע המדינה לנערים ב'.

יואב פליישמן עם הכדור (חגי מיכאלי)

בפברואר 2015, לקראת סוף עונת 2014/15, שיחק לראשונה תחת רישומי ההתאחדות לכדורגל, כשחבר למחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון, שם החל לשחק באופן רשמי. המועדון היווה עבורו בית למשך שלוש עונות רצופות עד ה-26/05/2017, אשר היה משחקו האחרון של פליישמן במדי ראשון לציון, כשחקן טרום ילדים א'.