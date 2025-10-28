יום שלישי, 28.10.2025 שעה 13:52
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

תקדים? פרטים נוספים על הדרמה במכבי ת"א

עימות מילולי שגרתי הפך לרגע שתפס את הצהובים בהלם, כשקמארה חבט בשלמה ויעמוד לדין. איך זה התחיל, ועדת המשמעת שתהיה והאופציות. במכבי טרם הגיבו

|
מוחמד עלי קמארה ורז שלמה (רדאד ג'בארה)
מוחמד עלי קמארה ורז שלמה (רדאד ג'בארה)

פרטים חדשים על הדרמה האלימה במכבי ת”א, במשנה עימות מילולי שגרתי ורגיל הפך לרגל שתפס את מכבי ת”א בהלם, שהבלם הזר חבט בפניו של שלמה. השחקן יעמוד לדין, מכבי ת”א טרם הגיבה.

מכבי תל אביב עדיין סוערת מהסיפור שנחשף הלילה (בין שני לשלישי) ב-ONE על העימות הפיזי בין מוחמד עלי קמארה לרז שלמה, כאשר הבלם הזר חבט בפניו של הישראלי אחרי ויכוח ביניהם שהתחיל עוד בזמן המשחק. השחקן יעמוד לדין כפי שכבר דווח, כאשר כל האפשריות המשמעיות עומדות על הפרק.

נכון לעכשיו מכיב ת”א אינה מגיבה לדברים, וכרגע מן הסתם לא יגיבו עד אשר יתקיים הבירור הנוסף ואותה ועדת משמעת פנימית. גם סוכנו של השחקן בינתיים סירב להגיב לנושא, ומכבי ת”א עדיין בהלם מהתגובה של קמארה, שמוגדר כדמות חיובית מאוד בחדר ההלבשה.

מוחמד עלי קמארה (Pedja Milosavljevic)מוחמד עלי קמארה (Pedja Milosavljevic)

פרטים נוספים מתגלים לגבי מה שהוביל לאותו אירוע אלים. במהלך המחצית הראשונה הייתה פעולה שהובילה לוויכוח בין השחקנים, וכשקמארה העיר לשלמה, האחרון אמר לו: “תהיה בשקט”, המשחק המשיך כרגיל, עלו לחצי השני כרגיל, היה נראה שהכל מאחוריהם, אלא שעם סיום המשחק קמארה ניגש לשלמה שוב ואמר לו: “למי אמרת להיות בשקט?”

שלמה השיב לו: “אמרתי לך”, ואחרי שזה קרה קמארה הנחית לו את אותה מכה. אחרי שזה קרה השחקנים קפצו על קמארה כדי למנוע את המשך העימות. מי שלקח את הנושא מאוד קשה זה טייריס אסאנטה, שלא הבין איך דבר כזה קורה, ומי שמיהר לזרוק את קמארה מהחדר הוא דור פרץ הקפטן.

רז שלמה (רדאד גרז שלמה (רדאד ג'בארה)

קמארה הועבר לחדר צדדי בבלומפילד, שם שהה למעלה משעה והיה האחרון לעזוב את בלומפילד. במכבי תל אביב רוצים התנצלות ברורה מקמארה והסבר לאיך זה קרה, ואם לא יקבלו ממנו הסבר מספק והוא לא יהיה מוכן לחזור בו, אז כל האפשריות פתוחות לגבי עתידו במכבי ת”א.

ידוע שמיץ’ גולדהאר לא עובר על דברים כאלה בסדר היום, ויחד עם זאת מקרה אלימות בין שני שחקנים זה לא דבר שקרה בשנים האחרונות, בטח לא בווליום כזה, אז אין תקדים שקשור לעימות בין שחקן לשחקן שהוביל לשחרור, ואם זה יקרה זה ללא ספק יהיה צעד חריג ותקדימי של מכבי ת”א.

