יום שלישי, 28.10.2025 שעה 13:57
כדורגל ישראלי  >> גביע הטוטו
גביע הטוטו 25-26
 גביע הטוטו 
00-00מכבי ת"א1
00-00הפועל ב"ש2
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
69-94מכבי בני ריינה2
64-44עירוני ק"ש3
44-44עירוני טבריה4
46-44בני סכנין5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5

המנהלת תערוך טקס לפצועי מלחמת חרבות ברזל

מנהלת הליגות תקיים טקס לפני גמר גביע הטוטו בין בית"ר ירושלים להפועל תל אביב הערב ב-20:30, להערכת והוקרת תודה לחטופים ולחיילים שנפצעו במלחמה

|
דור מיכה מנסה לעצור את עמית למקין (רדאד ג'בארה)
דור מיכה מנסה לעצור את עמית למקין (רדאד ג'בארה)

מרגש. מנהלת הליגות לכדורגל תערוך טקס הערכת והוקרת תודה לפצועי מלחמת חרבות ברזל, הערב (שלישי, 20:30) לפני שריקת הפתיחה במשחק גמר גביע הטוטו בין בית”ר ירושלים להפועל תל אביב.

אל כר הדשא יעלו עם שתי הקבוצות שני חיילים פצועים ומי שיעניק לקבוצה הזוכה את הגביע הוא חייל צה”ל נוסף שנפצע במלחמה. גיא לייבל, אוהד האדומים, יעלה לצד שחקני קבוצתו על הדשא, כשבצד השני שלומי קלר, שמעודד את הקבוצה מהבירה ויעלה עם השחקנים לפני השריקה. את הגביע יעניק אוריאן אברג’יל.

גיא לייבל - אוהד הפועל ת"א בן 27 מרמת השרון. גיא נפצע בסבב הלחימה הראשון ונדרש לניתוח גב ולשיקום ממושך בבית הלוחם. חרף הפציעה, הוא שב לשירות פעיל ולקח חלק בסבב הרביעי של הפלוגה – השני שלו. גיא ביצע כ-240 ימי מילואים בעזה, תוך התמודדות עם הפציעה ועם מחויבות עיקשת להמשיך ולשרת.

ארז כלפון (רדאד גארז כלפון (רדאד ג'בארה)

שלומי קלר - אוהד בית"ר ירושלים בן 32 מירושלים. שלומי שירת בחטיבת אלכסנדרוני, גדוד 9203, כסמל מחלקה. הוא נפצע ב־20 ביוני 2024 במהלך אירוע לחימה שבו נפגעו תשעה מחבריו. שלומי נפצע מרסיס בראש וברסיס שפגע בעצב ביד ימין וגרם לקרע, עבר ניתוח ואשפוז. באירוע הקשה נהרגו שניים מחבריו למחלקה – עומר סמדגה הי״ד וסעדיה דרעי הי״ד.

אוריאן אברג'יל בן 20 מנתיבות. אוריאן שירת בנחל 932 כלוחם. הוא נפצע בחאן יונס לפני 5 חודשים מפיצוץ מטען. היום הוא עובר שיקום בבית החולים שיב"א.

