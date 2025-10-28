פורסם סגל נבחרת ישראל נשים לחלון בנובמבר

נבחרת ישראל נשים תפתח בשבוע הבא את ההכנות לקמפיין מוקדמות אליפות אירופה 2027, והיום (שלישי) פורסמו 17 השחקניות שייקחו חלק בסגל הרחב. לאור הפציעה של ג'ני סימס, אבי מאיירס זומנה כמתאזרחת של הנבחרת בחלון הנוכחי, והיא אחת מארבע שחקניות אשר עבורן זהו זימון ראשון לנבחרת ישראל יחד עם איילה אורן, תמר כהן ומעין כהן.

מי שחוזרות לסגל הרחב אחרי היעדרות בת מספר שנים הן נור כיוף, שפתחה נהדר את העונה במדי מכבי חיפה, וליאור גרזון. דניאל רבר ודוריאן דהן סוויץ אשר משחקות באירופה נמנות על הסגל הרחב גם כן. כזכור, החלון הנוכחי יהיה הראשון של שירה העליון כמאמנת הנבחרת ולצידה לימור פלג כעוזרת. מדובר בפעם הראשונה בה צוות נשי מאמן את נבחרת ישראל.

הנבחרת תחל את אימוניה בהדר יוסף ביום רביעי (5 בנובמבר). הנבחרת תמריא לבוסניה למשחק הראשון במסגרת החלון מתוך שלושה, כאשר לאחר מכן תארח בריגה את לוקסמבורג ואירלנד. פיב"א שינתה את שיטת המשחקים כך ש-2 נבחרות מתוך 4 מהבית המוקדם ו-3 הנבחרות הטובות ביותר מהמקום השלישי תעפלנה אל שלב הבתים.

הסגל המלא: עדן רוטברג, איילה אורן, מעין כהן, נור כיוף, גילי אייזנר, שיר תירוש, דור סער, אליסה ברון, נועה מגד, אבי מאיירס, צליל וטורי, אליס חתוקאי, ליאור גרזון, תמר כהן, עדן ציפל, דוריאן דהן סוויץ, דניאל רבר.