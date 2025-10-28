יום שלישי, 28.10.2025 שעה 14:45
כדורסל עולמי  >> מוק' יורובאסקט נשים

פורסם סגל נבחרת ישראל נשים לחלון בנובמבר

פורסמו 17 השחקניות שייקחו חלק בחלון הקרוב במוקדמות אליפות אירופה 2027. זימון בכורה ל-4 שחקניות, מאיירס המתאזרחת לאור הפציעה של ג'ני סימס

|
עדן רוטברג (חגי מיכאלי)
עדן רוטברג (חגי מיכאלי)

נבחרת ישראל נשים תפתח בשבוע הבא את ההכנות לקמפיין מוקדמות אליפות אירופה 2027, והיום (שלישי) פורסמו 17 השחקניות שייקחו חלק בסגל הרחב. לאור הפציעה של ג'ני סימס, אבי מאיירס זומנה כמתאזרחת של הנבחרת בחלון הנוכחי, והיא אחת מארבע שחקניות אשר עבורן זהו זימון ראשון לנבחרת ישראל יחד עם איילה אורן, תמר כהן ומעין כהן.

מי שחוזרות לסגל הרחב אחרי היעדרות בת מספר שנים הן נור כיוף, שפתחה נהדר את העונה במדי מכבי חיפה, וליאור גרזון. דניאל רבר ודוריאן דהן סוויץ אשר משחקות באירופה נמנות על הסגל הרחב גם כן. כזכור, החלון הנוכחי יהיה הראשון של שירה העליון כמאמנת הנבחרת ולצידה לימור פלג כעוזרת. מדובר בפעם הראשונה בה צוות נשי מאמן את נבחרת ישראל. 

הנבחרת תחל את אימוניה בהדר יוסף ביום רביעי (5 בנובמבר). הנבחרת תמריא לבוסניה למשחק הראשון במסגרת החלון מתוך שלושה, כאשר לאחר מכן תארח בריגה את לוקסמבורג ואירלנד. פיב"א שינתה את שיטת המשחקים כך ש-2 נבחרות מתוך 4 מהבית המוקדם ו-3 הנבחרות הטובות ביותר מהמקום השלישי תעפלנה אל שלב הבתים.

הסגל המלא: עדן רוטברג, איילה אורן, מעין כהן, נור כיוף, גילי אייזנר, שיר תירוש, דור סער, אליסה ברון, נועה מגד, אבי מאיירס, צליל וטורי, אליס חתוקאי, ליאור גרזון, תמר כהן, עדן ציפל, דוריאן דהן סוויץ, דניאל רבר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */