"הבעיה של מכבי היא החוסר בסנטר דומיננטי"

שתי הקבוצות הישראליות ביורוליג יתחילו שבוע כפול נוסף, כאשר מכבי תל אביב תתארח הערב (שלישי) אצל פנאתינייקוס. לקראת המשחק, שחקן העבר, עידו קוז’יקרו, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

עידו, מה דעתך על מה שעודד קטש אמר אתמול לגבי מצב הסגל?

”אני חושב שמכבי תל אביב מתחילת העונה בסוג של הרכב חסר. חסר להם שחקן פנים, ולאו דווקא בפן ההתקפי, כי עודד מאמן התקפה מצוין. הבעיה של מכבי היא בעיקר בסגירה של הצבע, שאין לה סנטר דומיננטי. רומן סורקין נחשב הגנתי, אבל לבד הוא לא יכול“.

איך אתה רואה את המשחק הערב?

”מכבי תל אביב מגיעה כאנדרדוג מובהק, אני לא מחדש לאף אחד שום דבר. אסור לה להסתנוור מהניצחון על ריאל מדריד במשחק האחרון, סנונית אחת לא מבשרת על בואו של הסתיו. מכבי צריכה לבוא משוחררת, אין לה מה להפסיד במשחק”.

עודד קטש (מרטין גוטדאמק)

ראינו את תמיר בלאט במשחק האחרון, הוא נמצא בכושר מצוין.

”הוא סוג של אנדרדוג, אבל מה שיש לו בין האוזניים ברמת הבנת המשחק היא מהגבוהות באירופה, את זה אנחנו כבר יודעים, אבל אם תשים לב לסטטיסטיקה, יש לו גם מספרים של רכז יורוליג טוב מאוד. הבעיה של מכבי תל אביב היא מרכז הצבע הפריך, שם אין לה דמות דומיננטית. תמיר הוא בהחלט לא הבעיה של מכבי”.

תוצאה להיום בערב?

“לדעתי פנאניתייקוס תנצח בין חמש לעשר הפרש”.