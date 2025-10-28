יום שלישי, 28.10.2025 שעה 14:45
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
83%529-5546הפועל ת"א1
67%499-5346אולימפיאקוס2
67%496-5246הכוכב האדום3
67%524-5306פנאתינייקוס4
67%528-5626פאריס5
67%492-5066וירטוס בולוניה6
67%485-5166ז'לגיריס7
50%495-5096מונאקו8
50%543-5416ברצלונה9
50%482-4946פנרבחצ'ה10
50%527-5096פרטיזן בלגרד11
50%491-5016ריאל מדריד12
50%569-5656ולנסיה13
50%497-4926דובאי14
33%510-4856אנדולו אפס15
33%489-4916אולימפיה מילאנו16
33%510-4546באיירן מינכן17
33%520-5046ליון וילרבאן18
33%554-5326מכבי ת"א19
0%576-5136באסקוניה20

"הבעיה של מכבי היא החוסר בסנטר דומיננטי"

כדורסלן העבר, עידו קוז'יקרו, ל"שיחת היום": "אין סגירה טובה בצבע. סורקין נחשב הגנתי, אבל הוא לא יכול לבד". וגם: תמיר בלאט ולקראת פנאתינייקוס

|
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

שתי הקבוצות הישראליות ביורוליג יתחילו שבוע כפול נוסף, כאשר מכבי תל אביב תתארח הערב (שלישי) אצל פנאתינייקוס. לקראת המשחק, שחקן העבר, עידו קוז’יקרו, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

עידו, מה דעתך על מה שעודד קטש אמר אתמול לגבי מצב הסגל?
”אני חושב שמכבי תל אביב מתחילת העונה בסוג של הרכב חסר. חסר להם שחקן פנים, ולאו דווקא בפן ההתקפי, כי עודד מאמן התקפה מצוין. הבעיה של מכבי היא בעיקר בסגירה של הצבע, שאין לה סנטר דומיננטי. רומן סורקין נחשב הגנתי, אבל לבד הוא לא יכול“.

איך אתה רואה את המשחק הערב?
”מכבי תל אביב מגיעה כאנדרדוג מובהק, אני לא מחדש לאף אחד שום דבר. אסור לה להסתנוור מהניצחון על ריאל מדריד במשחק האחרון, סנונית אחת לא מבשרת על בואו של הסתיו. מכבי צריכה לבוא משוחררת, אין לה מה להפסיד במשחק”.

עודד קטש (מרטין גוטדאמק)עודד קטש (מרטין גוטדאמק)

ראינו את תמיר בלאט במשחק האחרון, הוא נמצא בכושר מצוין.
”הוא סוג של אנדרדוג, אבל מה שיש לו בין האוזניים ברמת הבנת המשחק היא מהגבוהות באירופה, את זה אנחנו כבר יודעים, אבל אם תשים לב לסטטיסטיקה, יש לו גם מספרים של רכז יורוליג טוב מאוד. הבעיה של מכבי תל אביב היא מרכז הצבע הפריך, שם אין לה דמות דומיננטית. תמיר הוא בהחלט לא הבעיה של מכבי”.

תוצאה להיום בערב?
“לדעתי פנאניתייקוס תנצח בין חמש לעשר הפרש”.

תמיר בלאט (IMAGO)תמיר בלאט (IMAGO)
