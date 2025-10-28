יום שלישי, 28.10.2025 שעה 22:33
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
83%529-5546הפועל ת"א1
71%561-6037הכוכב האדום2
71%550-6027ז'לגיריס3
67%499-5346אולימפיאקוס4
67%524-5306פנאתינייקוס5
67%528-5626פאריס6
57%578-5717וירטוס בולוניה7
50%495-5096מונאקו8
50%543-5416ברצלונה9
50%482-4946פנרבחצ'ה10
50%527-5096פרטיזן בלגרד11
50%491-5016ריאל מדריד12
50%569-5656ולנסיה13
50%497-4926דובאי14
33%510-4856אנדולו אפס15
33%489-4916אולימפיה מילאנו16
33%510-4546באיירן מינכן17
33%554-5326מכבי ת"א18
29%599-5697ליון וילרבאן19
0%576-5136באסקוניה20

רבע 3, 02:21: פנאתינייקוס - מכבי ת"א 62:68

יורוליג, מחזור 7: סקור גבוה באתונה. שתי הקבוצות מספקות כדורסל נהדר, כשקלארק וסורקין בולטים בצהוב, וצ'די אוסמן לוהט בצד השני. מי תחייך בסיום?


תמיר בלאט זורק (Pao BC)
תמיר בלאט זורק (Pao BC)

השבוע הכפול ביורוליג התחיל הערב (שלישי) ובזמן שהמשחקים המוקדמים משוחקים, המנה העיקרית שלנו מוגשת בשעה זו כשמכבי תל אביב מתארחת ביוון אצל פנאתינייקוס, זאת במסגרת המחזור השביעי במפעל.

נראה שאחרי פתיחת עונה פחות מוצלחת, דברים מתחילים להסתדר לעודד קטש ולשחקניו, שרושמים שלושה ניצחונות בכל המסגרות – שניים בליגה ואחד נוסף ומשמעותי על ריאל מדריד, בזכות שלשה גדולה בסיום של תמיר בלאט ומשחק נהדר של לוני ווקר ורומן סורקין שסיימו עם 27 ו-21 נקודות בהתאמה.

מנגד, היריבה היוונית, שתארח לעיני אולם מלא, רוצה להתאושש מהתבוסה 92:75 לווירטוס בולוניה, שהורידה אותה מפסגת הטבלה והותירה שם את היריבה הגדולה של מכבי תל אביב, הפועל, לבדה בצמרת. פאו תקווה לצאת לדרך חדשה מול הצהובים, במטרה להידבק בחזרה למקום הראשון במפעל.

רומן סורקין עולה לכדור (Pao BC)רומן סורקין עולה לכדור (Pao BC)

רבע ראשון: 24:25 למכבי ת”א

חמישיית פנאתינייקוס: צ’די אוסמן, ג’ריאן גרנט, קנדריק נאן, חואן הרננגומס ועומר יורוטסבן. 

חמישיית מכבי תל אביב: ג’יילן הורד, לוני ווקר, אושיי בריסט, רומן סורקין ותמיר בלאט.

יורוטסבן פתח עם נקודות יווניות, סורקין הפך עם 4 רצופות, נאן השווה, ואוסמן נתן ליוונים 4:6 עם 2 מהקו. אוסמן הוסיף שלשה והגדיל את היתרון ל-5, הורד צימק, יורוטסבן ענה עם 2 מנגד ובלאט הגיב בצד השני עם 2 משלו. הרננגומס ונאן נתנו ליוונים יתרון 6, ווקר הוריד ל-15:11, הורד הוריד עד ל-3 מהקו. הרננגומס הגדיל, ליף הוריד ל-3, אך 5 רצופות של אוסמן נתנו לפאו 14:22. ליף הוריד ל-6, קלארק הוסיף 4 רצופות וצימק ל-2 בלבד, אך נאן הגדיל ל-4. קלארק המשיך את הכניס המצוינת שלו עם 2 נקודות ושלשה מטורפת מיותר מחצי מגרש על הבאזר, והוריד את מכבי מהרבע ביתרון.

רבע שני: 47:49 למכבי ת”א

טי ג’יי שורטס פתח עם שלשה יוונית והעביר את היתרון לצד הירוק, סנטוס השווה עם 2 מהקו אך מיטרוגלו קלע שלשה מנגד וקבע 27:30. אוסמן קלע פעמיים מהקו, קלארק צימק בשלשה, אך הולמס קבע 30:34 יווני. סורקין הוריד ל-2, סלוקס ענה עם שלשה והגדיל ל-5, הורד הגיב והוריד את הפער ל-3. יורוטסבן המשיך את הלחץ היווני, בריסט המשיך את הרדיפה של הצהובים והוריד ל-39:37. שורטס קלע אחת מהקו, הורד קלע מנגד והוריד לנקודה בלבד וסורקין השלים את המהפך בלייאפ. שורטס החזיר את היתרון ליוונים בלייאפ משלו, וסורקין קלע 2 מהקו וקבע 42:43 צהוב. נאן סיפק דאנק נפלא, הורד הגיב בהטבעה משלו, והרננגומס קלע אחת מהקו וקבע שוויון 45. ליף נתן למכבי את היתרון, הרננגומס השווה, ליף הגיב עם לייאפ ונתן לצהובים את היתרון בירידה למחצית.

רבע שלישי:

ליף קלע נק’ ראשונות ברבע למכבי, ווקר הוסיף והגדיל ל-6, אך הרננגומס עם סל ונאן עם שלשה הורידו לנקודה. ליף הגדיל ל-3, נאן הוסיף שלשה וקבע שוויון 55. הורד הטביע ונתן למכבי את היתרון, ווקר הוסיף סל ועבירה בדרך ליתרון 5, אך נאן קלע 5 רצופות ואוסמן החזיר לפאו את היתרון עם 60:62.

