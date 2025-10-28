יום שלישי, 28.10.2025 שעה 20:40
יום שלישי, 28/10/2025, 20:30אצטדיון סמי עופרגביע הטוטו - גמר
בית"ר ירושלים
דקה 10
0 0
שופט: אביעד שילוח
הפועל ת"א
גביע הטוטו 25-26
 גביע הטוטו 
00-00מכבי ת"א1
00-00הפועל ב"ש2
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
69-94מכבי בני ריינה2
64-44עירוני ק"ש3
44-44עירוני טבריה4
46-44בני סכנין5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5
דורון בן דור | 28/10/2025 20:30
הרכבים וציונים
 
 
דור מיכה מתקדם (רדאד ג'בארה)
דור מיכה מתקדם (רדאד ג'בארה)

בכל פעם שהפועל תל אביב ובית”ר ירושלים נפגשות, זה תמיד מלא ברגש, אמוציות, תחרותיות וגם מעבר, אז בטח ובטח במשחק על תואר. האדומים-לבנים פוגשים את הצהובים-שחורים בשעה זו, במסגרת גמר גביע הטוטו באצטדיון סמי עופר בחיפה.

רק לפני קצת יותר מחודש שני הצדדים נפגשו בבלומפילד, וזה נגמר ב-2:3 בלתי נשכח של הפועל תל אביב, עם אותו שער ניצחון עצום של עומרי אלטמן. אבל אם ניקח משחק אחד אחורה, נקבל חמישייה מהדהדת של הירושלמים באצטדיון ביפו, במה שאפשר לומר הוריד את הפועל ליגה.

הפועל תל אביב סיימה במקום הראשון בבית שלה והעפילה בעקבות כך לחצי הגמר של המפעל השלישי בחשיבותו בישראל, שם היא פגשה את הפועל באר שבע בטרנר והדהימה אותה עם 0:2 ענק בדרך לגמר. בית”ר כבר העפילה לחצי הגמר אחרי שניצחה 0:2 את מכבי חיפה במשחק האירופאיות, וב-4 האחרונות היא פירקה 0:5 את הפועל חיפה.

המשחק, שנחשב לאחד החמים בכדורגל הישראלי, מגיע בנקודת רגישה בענף אצלנו בארץ, כשבוע וחצי אחרי שהדרבי של תל אביב לא שוחק בעקבות החלטת המשטרה. אנחנו יכולים רק לקוות שנראה חגיגה גדולה על כר הדשא בצורה הכי ספורטיבית שיש, כמו במשחק בבלומפילד לפני חודש, ושהמשחק אכן ייגמר.

מחצית ראשונה
  • '2
  • אחר
  • אחרי שאוהדי הפועל הדליקו אבוקות לפני תחילת המשחק, הפעם תורם של הקהל הצהוב-שחור, כשבעקבות העשן הכבד, אביעד שילוח עצר את המשחק
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביעד שילוח הוציא את ההתמודדות לדרך!
שחקני בית&qout;ר ירושלים בחימום (ראובן שוורץ)שחקני בית"ר ירושלים בחימום (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב בחימום (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב בחימום (ראובן שוורץ)
אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
אוהדי בית&qout;ר ירושלים (רדאד ג'בארה)אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?