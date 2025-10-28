הרכבים וציונים



דור מיכה מתקדם (רדאד ג'בארה) דור מיכה מתקדם (רדאד ג'בארה)

בכל פעם שהפועל תל אביב ובית”ר ירושלים נפגשות, זה תמיד מלא ברגש, אמוציות, תחרותיות וגם מעבר, אז בטח ובטח במשחק על תואר. האדומים-לבנים פוגשים את הצהובים-שחורים בשעה זו, במסגרת גמר גביע הטוטו באצטדיון סמי עופר בחיפה.

רק לפני קצת יותר מחודש שני הצדדים נפגשו בבלומפילד, וזה נגמר ב-2:3 בלתי נשכח של הפועל תל אביב, עם אותו שער ניצחון עצום של עומרי אלטמן. אבל אם ניקח משחק אחד אחורה, נקבל חמישייה מהדהדת של הירושלמים באצטדיון ביפו, במה שאפשר לומר הוריד את הפועל ליגה.

הפועל תל אביב סיימה במקום הראשון בבית שלה והעפילה בעקבות כך לחצי הגמר של המפעל השלישי בחשיבותו בישראל, שם היא פגשה את הפועל באר שבע בטרנר והדהימה אותה עם 0:2 ענק בדרך לגמר. בית”ר כבר העפילה לחצי הגמר אחרי שניצחה 0:2 את מכבי חיפה במשחק האירופאיות, וב-4 האחרונות היא פירקה 0:5 את הפועל חיפה.

המשחק, שנחשב לאחד החמים בכדורגל הישראלי, מגיע בנקודת רגישה בענף אצלנו בארץ, כשבוע וחצי אחרי שהדרבי של תל אביב לא שוחק בעקבות החלטת המשטרה. אנחנו יכולים רק לקוות שנראה חגיגה גדולה על כר הדשא בצורה הכי ספורטיבית שיש, כמו במשחק בבלומפילד לפני חודש, ושהמשחק אכן ייגמר.