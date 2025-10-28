"לא נערכים למלחמה, נערכים למשחק כדורגל"

כשבוע וחצי אחרי האירועים בדרבי התל אביבי, היום (שני, 20:30) יתקיים לא משחק לא פחות רגיש כשהפועל תל אביב תפגוש את בית”ר ירושלים בגמר גביע הטוטו באצטדיון סמי עופר בחיפה. ניצב משנה בועז סמוכה, מפקד מרחב כרמל ממחוז חוף של משטרת ישראל, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה נשמע?

“בסדר גמור צהריים טובים לכם”.

צהריים טובים. אתמול עלית לשידור, דיברת על המשחק, אני חושב שהשימוש במילים נערכים למלחמה היה קצת מוגזם, האם אתה באותן תחושות גם היום?

”אנחנו לא נערכים למלחמה, אנחנו נערכים לראות משחק כדורגל אמיתי. עם ישראל צמא לראות משחק כדורגל אמיתי בין שתי הקבוצות. יגיעו היום 28,000 אוהדים. אני מאמין שאם יהיה קומץ כזה או אחר שיחליט להפר את הסדר אעצור אותו, כל כך פשוט. אני אמנע פירוטכניקה. מלחמה לא תהיה פה, נחישות תהיה”.

המשטרה בסמי עופר (עמרי שטיין)

קיבלתם מידע לגבי פירוטכניקה או החדרת אמצעים פירוטכניים לאצטדיון?

”מידע מודיעיני לא הגיע, אבל יש הוראה שלי שכל מי שנכנס לבטן האצטדיון ייבדק. שוטרים, סדרנים, מועדון, הנהלות, אפסנאים, אני בודק כמו בכניסה לקניון. בשעה 18:00 נפתחים השערים ואני הולך לקלוט בשעתיים 28,000 אוהדים. לכן, עם הדוחק והלחץ, יכול להיות שמישהו יתפספס, אבל הבאנו 20 כלבי הרחה, מגנומטרים מיוחדים, אוהלים שנוכל לבדוק בהם אנשים עם סימנים מחשידים וננסה הכל לצמצם את התופעה הזו שנקראת פירוטכניקה”.

היה ואחד או שניים או חמקו לך מהמעגלים השונים, וזה יודלק ביציע ונשאר ביציע, לא ייזרק לדשא. מה יהיו ההשלכות למשחק?

”המשחק ימשיך. אני רוצה להתחיל את המשחק ב-20:30 ואני רוצה להגיע לטקס הסיום. אני רוצה שעם ישראל ייהנה מכדורגל וימחא כפיים בהנפה. נדלקה אבודה בתוך היציע? הערכת מצב מהירה, או שאני משגר לשם 50 יסמ”ג ומבצע מעצר, או שאם זה נגמר והלך, יאללה להמשיך את המשחק”.

היה ונזרק לדשא?

”אם ייזרקו עשרות אבוקות לתוך המגרש אני עוצר את המשחק. אם יזרקו על השחקנים, השוטרים, השוער, אני עוצר את המשחק, מבצע הערכת מצב, אזהיר את הקהל שזו פעם ראשונה ואחרונה, אבצע מעצרים. יש מצב שנמשיך אחרי זה את המשחק אבל נתתי אזהרה לקהל”.

אבוקות בסמי עופר (עמרי שטיין)

אני מבין שהמפכ”ל בעצמו אמור להגיע למשחק וגם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שיישב בצד של אוהדי בית”ר. אם משם יזרקו פירוטכניקה, מה תעשה?

”קיבלתי הוראה לבצע מעצרים מבלי לבחור בצד. אין לי צד”.

אין לכם בעיה עם זה שהוא יושב עם אוהדי בית”ר מבחינת אבטחה?

”לא. אני מאוד מכבד את השר שלנו. אם מישהו מדליק אבוקה מתוך הקהל של בית”ר לידו, אז הוא מזלזל בכולנו, אבל האוהד עצמו ייעצר”.

כולם ראו את הסרטונים מהדרבי, מה שקרה אחרי שפונו האוהדים וגם לפני המשחק. ניתנה הנחיה לשוטרים להימנע מהעימותים האלימים האלה עם הקהל, שלא יחזרו המשפטים ששמענו שם ‘לכו לפרק’ וכאלה?

“אני בשעה 15:00 מתדרך את כל הקצינים שלי, 70 במספר. קצינים שאמונים על הכוח, והם אחרי התדרוך שלי יתדרכו את היס”מים ושאר השוטרים. המילים הראשונות שלי זה באמת שימוש בכוח מושכל, ורק כשצריך, אנחנו לא הולכים לרסק אף אחד. אם נצטרך לבצע מעצר, הוא יהיה מעצר איכותי, נקי, לא נראה סוסים שדוהרים. אנחנו נמתן את האווירה הזו וגם באנו בכוחות יותר גדולים. הבאנו 727 שוטרים, זה סכום לא מבוטל”.

שוטרים בסמי עופר (עמרי שטיין)

זה המשחק הכי מאובטח אי פעם של הכדורגל הישראלי, ותחשוב שזה גמר גביע הטוטו.

”אני נמצא בכל מוצאי שבת במשחקי כדורגל, עם 150 שוטרים והכל עובר בשלום. במודיעין שנכנס אלינו, יש איבה לא מוסברת בין הקהלים, בין בית”ר ירושלים להפועל תל אביב ולכן אנחנו באמצע”.

איך אתם תדאגו שלא יהיו היתקלויות בין האוהדים לפני המשחק?

“בשעה 12:00, הקדמתי כוח, שנקרא כוח מעגל היקפי כ-100 יסמ”ג. 100 היס”מים האלו זה בדיוק מה שמכריע. הם כבר עכשיו פרוסים במקומות שונים. אני ממתין להם בכל מקום של מפגש שאמור להיות בין קהלים”.

אנחנו קוראים, שומעים וראינו חברי כנסת שמדברים על כך שצריך להסדיר שימוש בפירוטכניקה במגרשי כדורגל. איך אתם רואים את האירוע הזה ומה לדעתכם צריך להיות הצעד?

”נכון לרגע זה, שימוש בפירוטכניקה במגרשי הכדורגל זו עבירה פלילית. אנחנו אוכפים את זה ומונעים את זה. השתמשו ברימוני עשן של צה”ל. אני מאמין שאם יכניסו חוק כזה, אנחנו נדרוש שזו תהיה פירוטכניקה קרה. הסתכלתי על אוהדים בעולם, ורק בישראל זורקים את זה לכר הדשא. אני אראה לכם אצטדיון עם 60 אלף אוהדים, פירוטכניקה קרה, לכיוון השמיים עד שזה נכבה. אם יעבור חוק, אנחנו נדאג שזה יהיה פירוטכניקה קרה.