מימר סובב את הברך ונעדר מאימון בני סכנין

מאמן בני סכנין שרון מימר לא הגיע לאימון הבוקר. הסיבה לכך היא פציעה בברך. מסתבר שמימר, במהלך האימון ביום ראשון, החליט להשתתף במשחקון פנימי ,עשה תנועה לא טובה וכתוצאה מזה סובב את הברך.

מימר זכה לטיפול, אבל מאז הברך התנפחה והוא מתקשה לדרוך על הרגל. את מקומו מילאו עוזרו ליאור ראובן ומאמן הכושר טארק נאטור. בסכנין מקווים שמדובר בהעדרות זמנית של יום-יומיים, כדי שמימר יוכל להכין את הקבוצה לקראת משחק הליגה במושבה מול הפועל פ"ת. הבלם מארון גנטוס חזר לאימונים וצפוי לחזור לסגל.

בסכנין מקווים שנושא חזרתו לארץ של הקשר גליד אוטנגה יוסדר והוא יהיה רשאי לחזור לארץ. במועדון טוענים שנושא הוויזה של אוטנגה הוסדר אבל הקשר עדיין נתקל בקשיים בירוקרטים לעלות חזרה על הטיסה. דורל אבונו עדיין מאושפז בבה"ח אחרי שעבר סדרת בדיקות מקיפות ונראה שיסיים את דרכו בקבוצה. במהלך השבוע יכריעו יו"ר המועדון והמנכ"ל יוסף בדארנה את עונשו של השוער אחמד יאסין שכרגע מנוע מלחזור לאימונים.

מוחמד אבו ניל. סוחט מחמאות (רדאד ג'בארה)

מי שזוכה עד למחמאות הוא השוער מוחמד אבו ניל שמציג יכולת טובה בין הקורות. בדארנה התייחס לאבו ניל ואמר: “מדובר בשוער מצוין שעשה קפיצת מדרגה השנה ועומד בציפיות. אבו ניל שוער העתיד של הקבוצה בשנים הבאות".