ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

אבא של אלעד מדמון בראיון: הוא חושש מהמאמן

גיא מדמון בשיחה כנה ואמיתית ב"שיחת היום" ודיבר על סיום העונה שעברה: "ביקשנו לעזוב, ממכבי ת"א אי אפשר לצאת". וגם: העמדה בה לדעתי הוא הכי טוב

|
אלעד מדמון חוגג אחרי הפנדל (רדאד ג'בארה)
אלעד מדמון חוגג אחרי הפנדל (רדאד ג'בארה)

במשנה על סוף העונה הקודמת אמר: ביקשנו לעזוב, ממכבי ת”א אי אפשר לצאת

להילחם על מקום בסגל הרחב של מכבי ת”א זה אף פעם לא קל וצריך להוכיח את עצמך תמיד. אלעד מדמון ממשיך לנסות ולפרקים גם לעשות זאת במדים הצהובים, ואמש (שני) הוא פתח בהרכב בניצחון 1:3 על ק”ש ואף כבש גול. אביו, גיא מדמון, עלה לדבר היום בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה נשמע? איך אתה מרגיש עם זה שהילד חוזר למצוא את הרשת?
”לא בדיוק חוזר, זה פנדל, אבל לאט לאט. הוא לקח את זה בביטחון מלא ונתן גול יפה מאוד. אני מחכה לגול האמיתי, שהמאמן ייתן לו קרדיט וביטחון כדי לתת מה שהוא יודע”.

אין לו ביטחון עד עכשיו?
”יש לו ביטחון, אבל הוא קצת חושש מהמאמן”.

אלעד מדמון מאושר (רדאד גאלעד מדמון מאושר (רדאד ג'בארה)

מאיזו בחינה?
”בשנה שעברה לדוגמה, כשהוא שיחק נגד בית”ר ירושלים, אבל אם המאמן ייתן לו ביטחון וקרדיט, תראו ממנו דברים יותר טובים”.

איפה הכי נוח לו לשחק?
”במצב הנוכחי זה מתחת לחלוץ אם הוא שם את דור פרץ חלוץ”.

אתמול הוא שיחק בכנף, הוא מרגיש עם זה בנוח?
”הוא יכול לשחק שם, הוא יודע לפרוץ מצד שמאל לאמצע, אבל הוא לא מוצא את עצמו מדי פעם”.

איך אתם מרגישים עם הקדנציה שלו במכבי תל אביב?
”אני לא מבסוט. גם שנה שעברה, כשהוא פתח את העונה טובה עם שער מול מכבי חיפה ופתאום הוא רואה את הספסל, זה מתסכל מאוד”.

רציתם לעזוב בקיץ?
”רצינו לעזוב, אבל זה היה בלתי אפשרי”.

זז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

פניתם למכבי תל אביב?
”כן”.

ומה אמרו?
”שהוא יפתח ויקבל יותר הזדמנויות, אני לא יודע עם המאמן הזה. יש לו בעיה עם חלוצים”.

אלעד שותף לתסכול שלך?
”אלעד היה מתוסכל מאוד”.

יש תסכול אצל החלוצים?
”אתם רואים את זה, אני לא צריך להגיד לכם את זה”.

אם הוא ימשיך לא לקבל הזדמנויות תבקשו לעזוב בינואר?
”אי אפשר לעזוב. אמרו לו שערן זהבי יעזוב, ימכרו את דור תורג’מן, אבל אלעד צריך דקות משחק. יש לו סבלנות, הוא יחכה לפריצה שלו, אני מאמין שלאט לאט הוא ייתן מה שהוא מסוגל לתת. אם הוא ייתן לו את הקרדיט ואלעד יעשה את הדברים שהוא יודע לעשות, אז המאמן יכול לתת לו לנווט”.

אלעד מדמון בועט (רדאד גאלעד מדמון בועט (רדאד ג'בארה)

יכול להיות אז שבינואר תבקשו ללכת אם תהיה התעניינות?
”בינתיים אנחנו במכבי תל אביב. היו שנה שעברה הרבה פניות, אבל השנה בינתיים אנחנו נותנים את הקרדיט למועדון”.

אתה מצטער שהגעת למכבי תל אביב?
”לא. הוא הגיע כי רובי קין רצה אותו ואז הייתה התחלופה של המאמן, אבל אלעד בן אדם חזק, הוא ייקח את עצמו בידיים ויעשה מה שהוא יודע”.

אתה לא חושש שהדברים שאתה אומר יפגעו באלעד?
”לא. אלעד לא פוגע בו כלום. הוא ילד חזק, שיודע מתי ההזדמנות שלו”.

