ילדים א': ירמיהו חולון ניצחה את בית"ר בפנדלים

מגרש בית וגן תחתון אירח אמש (שני) משחק גביע דרמטי בין קבוצות ילדים א' של מ.כ ירמיהו חולון ובית"ר ירושלים, שטרם ניצחו בארבעת מחזורי הליגה הראשונים בליגת מרכז. היה זה משחק בין שתי קבוצות נחושות לזכייה בניצחון ראשון, שבו האורחת כבר הייתה בדרך סלולה לזכייה בניצחון, אך הקבוצה מהבירה הצליחה לחולל קאמבק ולבסוף המשחק הוכרע בדו קרב פנדלים מסקרן עם ניצחון חולוני.

כבר לאחר חצי דקה של משחק, שער שכבש ניתאי קלר העלה את חולון ליתרון 0:1. בדקה ה-23 הגבהת כדור קרן לזכות בית"ר ירושלים הסתיימה בשער של עומר רחמן - שקבע שוויון 1:1. שערים שכבשו רועי יצחק (30’) ואוראל קבודי (34’) החזירו את היתרון לחולון וקבעו את תוצאת המחצית הראשונה - 1:3 לזכות חולון.

בעשר הדקות האחרונות של המשחק בית"ר ירושלים הצליחה לרשום קאמבק. זה החל עם שער שני של עומר רחמן, שהצליח בדקה ה-70 לצמק את יתרונה של חולון ל-3:2. בדקה ה-78 שער שכבש מיתר אברג'ל קבע שוויון 3:3, ששלח את המשחק להארכה, בה לא הובקעו שערים.

שחקני ירמיהו חולון עם חולצות הזדהות במאבק לשחרור החטופים (אמנון גבע)

בדו קרב הפנדלים הצטיינו שני השוערים: אלן לוי, שוער חולון, הדף את כל ארבעת הניסיונות של בית"ר ירושלים. דניאל רחמים, שוער בית"ר ירושלים, הדף שני ניסיונות, אך נכנע פעמיים. שערים שכבשו איתי מזל טוב ועומר קדמי - הקפטן החולוני, העניקו לחולון ניצחון 0:2 ואת הכרטיס לשלב הבא.

מוטי בורנשטיין, מאמן חולון, אמר בסיום: “המשחק התנהל בצורה טובה. נראינו טוב והגענו למצבים. סך הכל הילדים מתקדמים. המטרות שלי הן ללמד כדורגל נכון. עברנו לליגת מרכז בשביל להרגיש מה זה עוצמות וקצבים. כל המעודון בתהליך התקדמות. הקבוצה שנבחרה להיות קבוצת הדגל ולחוות ליגה ראשונה - זו קבוצת ילדים א'. אני גאה בשחקנים, שגם לאחר ארבעה הפסדים במשחקי ליגה - שנגמרו בתוצאות פחות טובות מבחינתנו, הם לא מורידים רגל מהגז, עובדים קשה ומתמידים בדר. ,בסוף הכל מתחיל ונגמר בערכים שאנחנו רוצים שיקבלו, בגישה התמדה ומקצוענות”.

בית"ר ירושלים, שצברה שתי תוצאות תיקו בארבעת משחקי הליגה, תקווה במחזור הליגה הקרוב להשיג ניצחון, כשתארח את הפועל רעננה - שעומדת על מאזן של שני ניצחונות ושני הפסדים. בפני מ.כ ירמיהו חולון תעמוד משוכה גבוהה יותר בדמות משחק ביתי ודרבי אזורי מול הפועל ת"א דרום, שמאזנה עומד על שני ניצחונות ושתי תוצאות תיקו.