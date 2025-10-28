יום שלישי, 28.10.2025 שעה 20:42
כדורגל עולמי  >> גביע גרמני

דקה 54: היידנהיים - המבורג 0:0

גביע גרמני, סיבוב 2: לראשונה במדי המבורג, דניאל פרץ פתח בהרכב. האורחת טובה יותר ושולטת לחלוטין, כשהיריבה טרם בעטה לשער ונותרה בעשרה שחקנים

דניאל פרץ במדי המבורג (IMAGO)
דניאל פרץ במדי המבורג (IMAGO)

תקופה לא קלה בכלל עוברת על דניאל פרץ. בבאיירן מינכן הצ’אנס לא ממש הגיע וההשאלה להמבורג החלה עם ספסול גם שם ושהוא שוער שני, ועל כל אלו תוסיפו כמה טעויות לא נעימות במדי הנבחרת. השוער הישראלי ינסה לפתוח דף חדש, כאשר בשעה זו הוא פותח בין הקורות של המבורג בגביע נגד היידנהיים.

זו בעצם הבכורה הרשמית של דניאל פרץ במדי הכחולים, אליהם הוא עבר בהשאלה מבאיירן מינכן בקיץ האחרון במחשבה או אולי אפילו בידיעה שהוא יהיה השוער הראשון, אבל בסוף דניאל פרננדס קיבל את אפודת השוער הראשון, ופרץ השני.

אם נשים בצד את משחקי נבחרת ישראל, המשחק הרשמי האחרון של דניאל פרץ ברמת מועדונים היה אי שם ב-20 בדצמבר ב-2024, לפני כמעט שנה, אז ניצל פציעה של מנואל נוייר ושיחק שלושה משחקים ברציפות בליגה. המפגש ההוא היה נגד לייפציג, ונגמר ב-1:5.

בעונה שעברה פרץ שיחק חמישה משחקים בסך הכל במדי באיירן. שלושה בליגה: 2:4 על אותה היידנהיים, הפסד 2:1 למיינץ, ה-1:5 נגד לייפציג, 1:5 על שחטאר בליגת האלופות והפסד 1:0 נגד באייר לברקוזן בגביע הגרמני. נזכיר, הוא מושאל להמבורג מאלופת גרמניה ללא אופציית רכישה.

מחצית ראשונה:

דקה 10 – המבורג פתחה טוב יותר ושולטת במשחק, אך לא הגיעה עד כה למצבים ממשיים. היידנהיים לא בעטה עדיין לשער.

דקה 25 – רוסינג לילייסט שלח בעיטה אל עבר השער, אך נבלם על ידי ווסקוביץ׳.

דקה 40 – היידנהיים לא בעטה עדיין לשער, פרץ לא מאויים.

דקה 44 – כרטיס אדום! היידנהיים נשארת בעשרה שחקנים אחרי עבירה של סירבסלן שמנעה מצב ודאי לשער.

הרכב היידנהיים: דיאנט רמאי, עומאר טראורה, מיינקה, טים סירסלבן, יונאס פוהרנבאך, יאן שפונר, יוליאן ניהואס, אריג׳ון איברהימוביץ׳, לוקה קרבר, בודו זיביזאדה, סטפאן שימר.

הרכב המבורג: דניאל פרץ, ג׳ורדן טורונרייה, לוקה ווסקוביץ׳, דניאל אלפאדלי, גיורגי גוצ׳וליישבילי, מוהיים, פאביו ויירה, ניקולאי רמברג, רייאן פיליפ, אלכסנדר רוסינג לילייסט, ראנספורד קוניגסדורפר.

