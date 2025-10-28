"החזרה של בכר היא טעות, אבל יכול להבין אותו"

מכבי תל אביב סוף סוף חזרה לנצח והיא רשמה 1:3 על עירוני קריית שמונה אתמול (שני), זאת לאחר חמישה משחקים ברציפות של הפסדים או חלוקת נקודות. מי שכיכב במשחק נגד הצפוניים ובאופן כללי בעונה מדהימה הוא רוי רביבו, ואביו חיים רביבו, אגדת הכדורגל הישראלי, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

חיים, איך אתה רואה את העונה שעוברת על רוי, איך הוא התמודד עם המשבר אחרי שלא שחררו אותו לקופנהאגן בקיץ?

”אלו דברים שקורים בכדורגל, צריך לקחת את הדברים בפרופורציות. זה נכון שהייתה הצעה, אבל הוא נשאר במקום טוב, לא במקום שהוא סובל בו. הוא נמצא במקום טוב, במיוחד בתקופה הזו, אנחנו ישראלים”.

כאבא, איך אתה עוזר לו לעשות את הסוויץ’ בראש?

”אי אפשר להוציא תסכול או הרגשה רעה שלא עברת או לא התקדמת, אי אפשר פשוט להוציא את זה, צריך להתמודד עם זה. אם נגיד שאין לו בכלל תחושה כזו אז אנחנו סתם משקרים, אבל צריך לראות את הדברים הטובים בכל סיטואציה, ואם זה לא קרה אז צריך לבוא משהו יותר טוב בהמשך. אני שמח שהוא מסוגל להוציא את זה מהראש שלו, כי זה לא דבר פשוט, בטח לילד בן 22”.

רוי רביבו (חגי מיכאלי)

אתמול שוחחתי עם לאזטיץ’ על רוי ושאלתי למה הוא לא עושה גם טיפה רוטציה איתו. הוא שיחק כמעט את כל המשחקים, גם בנבחרת, והמאמן הסביר כמה הוא חשוב לשיטה שלו. זה נראה שיש ביניהם קשר שהוא הרבה יותר מרק שחקן-מאמן.

”דבר ראשון – אל תעלה רעיונות ללאזטיץ’ (צוחק). דבר שני, אחד הדברים הכי כייפים של שחקן כדורגל זה שיש לך מאמן שמאמין בך ואוהב אותך. יש הרבה פעמים שכשאתה מקבל מאמן, שלא משנה מה תעשה, המאמן פשוט לא אוהב שאתה נמצא על המגרש. לשמחתי ולשמחתו של רוי, יש לו מאמן שרוצה אותו. בנוגע לרוטציות, אני חושב שבחורים צעירים יכולים להתמודד עם הכמויות האלו, אבל הדבר היחיד השלילי בנושא אלה הטיסות לחו”ל, שמקשות יותר על ההתאוששות ממשחק למשחק. אין ספק שמה שאמר לך לאזטיץ’ משמח אותי”.

איך אתה רואה את המשך הדרך של רוי?

”אני כל הזמן מדבר על זה שהוא צריך להתרכז אך ורק במכבי תל אביב, אבל ברור שהשאיפה של כל שחקן היא לצאת לאירופה. בשביל זה, צריך לשחק טוב כדי שיראו אותך”.

ז'רקו לאזטיץ' ורוי רביבו (שחר גרוס)

בכמה אתה משער שיסכימו למכור את רוי?

”אין לי מושג, בשנה שעברה חשבתי על סכום מסוים וזה לא קרה. צריך גם להבין שזה מגן שמאלי. מבחינת שחקן הגנה, גם אם תזכה עוד פעמיים באליפות, ותזכה בשחקן העונה, עדיין יש גבול מסוים לסכומים שמשלמים על שחקני הגנה. יש הרבה קבוצות שמתעניינות בו, השאלה באיזה מדינות. בנקודה הזו כרגע, יש הרבה אופציות שאנחנו דוחים אותן. אני צריך שזו תהיה קבוצה שתהיה יותר טובה ממכבי תל אביב, וזה תלוי האם הם עם חמישה בהגנה, מי המאמן, אבל הדבר היחיד שאני רוצה לחשוב עליו זה על ההצלחה שלו במכבי תל אביב”.

בעינייך, כל העליהום שרואים כרגע סביב מוחמד עלי קמארה מוצדק?

”לדעתי, לא צריך להגזים ולעשות בלגן בנושא הזה. אתם לא מבינים כמה פעמים היו תרחישים כאלו בחדרי ההלבשה. יש מאמנים שמאוד אוהבים את הדבר הזה כי זה רק מראה כמה אכפת לכל שחקן ושחקן. מה שצריך זה להושיב את שני השחקנים, שידברו ביניהם, להתחבק ולהתקדם הלאה”.

מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)

איך אתה רואה את המשחק בין הפועל תל אביב לבית”ר ירושלים?

”אני מאמין שהוא ישוחק ויעבור בשלום. יש טראומה מהדרבי שזעזעה את כולם. בית”ר ירושלים לכאורה מגיעה כפייבוריטית, אבל לטעמי הפועל תל אביב מסוכנת יותר”.

איך אתה רואה את הליגה שלנו עד עכשיו?

”בוא נאמר שהזרים לא העלו את רמת הליגה. לא במכבי חיפה, לא במכבי תל אביב, גם לא בהפועל באר שבע אפילו. יש לנו גם בעיות שיפוט כאלו ואחרות שלא מקדמות את הכדורגל, אבל בוא נראה מה יהיה. אנחנו צריכים המון שחקנים ישראלים שישחקו ויהיו רלוונטיים לנבחרות שלנו. בינתיים, הליגה שלנו מדשדשת”.

איילסון טבארש. "הזרים לא מעלים את הרמה" (אורן בן חקון)

את השיפוט אתה לא אוהב.

”לא. יש שופטים שבאים למלחמה. אני פחות רואה חיוכים של שופטים, דיבורים נחמדים עם שחקנים, יש המון מתח ולחץ. גם הם בלחץ לגבי טעויות. אלו דברים שצריך לטפל בהם ולתת לזה הרגשה טובה. אם אתה לא יודע מי שפט, זה אומר שהוא שפט הכי טוב”.

מה דעתך על החזרה של ברק בכר למכבי חיפה?

”מלכתחילה לא חשבתי שדייגו פלורס הוא המועמד הנכון למכבי חיפה, אבל אני גם חושב שהחזרה של בכר היא טעות. אני יכול להבין אותו, הוא רצה לאמן ואין קבוצה אחרת. זה המאמן הטוב ביותר שלנו, וכשאתה יושב בבית, הכסף הוא לא מרכיב משמעותי. ראיתי במשחק נגד טבריה את טביעת האצבע שלו, והוא יעשה את מכבי חיפה יותר טובה, בטח לא השנה, כי הדרישות של הקבוצה היא תמיד לזכות באליפות, אבל היא צריכה לבנות קבוצה חדשה.

ברק בכר על הקווים (חג'אג' רחאל)

“אם תשימו לב, למכבי חיפה אין כמעט שחקנים ישראלים. הבסיס של קבוצת כדורגל בישראל צריכה להיות מבוססת על מספר שחקנים ישראלים והשאר זרים. ככה זה בהפועל באר שבע, מכבי תל אביב, בית”ר ירושלים. כמה שחקנים היו בנבחרת? חוץ מאיתן אזולאי שזומן כי שחקן אחר נפצע לא ראינו אף שחקן של מכבי חיפה בנבחרת. צריך קודם כל את הבסיס הישראלי”.

איך אתה רואה את מאבק האליפות?

”אני רואה את הפועל באר שבע הרבה יותר מוכנה לזכות באליפות. היא מאוזנת במרכז השדה ובחלק ההתקפי. בשנה שעברה למכבי תל אביב היו 45 שערים שחולקו על ארבעה שחקנים: זהבי, תורג’מן, פטאצ’י וקניקובסקי. כרגע זה חסר לה, ואולי בינואר היא תעשה את השינוי”.