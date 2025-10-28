יום שלישי, 28.10.2025 שעה 18:48
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
5256-2743ריטאס וילנה1
5245-2363פרומיתאס2
4246-2423היידלברג3
4228-2233לגיה ורשה4
 בית 2 
4171-1782שאלון1
3162-1882נימבורק2
3157-1612אלבה ברלין3
2178-1412סבאח באקו4
 בית 3 
6205-2663חובנטוד בדאלונה1
5247-2523הפועל חולון2
4266-2493שולה3
3262-2133בורסאספור4
 בית 4 
4163-1922טנריפה1
4175-1812טופאש בורסה2
2175-1672טראפני שארק3
2198-1712בני הרצליה4
 בית 5 
6255-2743גלאטסראיי1
5220-2313וירצבורג2
4240-2413איגוקאה3
3260-2293טרייסטה4
 בית 6 
4130-1602א.א.ק. אתונה1
3145-1612סולנוקי אולאי2
3157-1462לוויצה פטריוטי3
2161-1262ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
4121-1692מלאגה1
3183-1702מרסין2
3165-1502קרדיצה3
2199-1792אוסטנד4
 בית 8 
6212-2643גראן קנאריה1
5240-2473סובוטיקה ספרטק2
4216-2303לה מאן3
3277-2043בנפיקה ליסבון4

רבע 1, 10:00: בני הרצליה - טראפני שארק 19:20

ליגת האלופות, מחזור 3: אורלנד וחניכיו טרם חגגו העונה לא בליגה ולא במפעל האירופי, וכעת הם רוצים לנצח כדי לשמור על סיכוי טוב לעלות לשמינית

|
אלייז'ה סטיוארט (רועי כפיר)
אלייז'ה סטיוארט (רועי כפיר)

הכדורסל האירופי ממשיך לצבור תאוצה משבוע לשבוע, והמחזור השלישי בליגת האלופות של פיב”א נמשך בשעה זו, כאשר בני הרצליה מחפשת ניצחון ראשון העונה במפעל השלישי בטיבו באירופה, כשהיא “מארחת” את טרפאני שארק באופבה, שנמצאת בצ’כיה.

החבורה של יהוא אורלנד הפסידה בשני המשחקים הראשונים לשתי הקבוצות הנוספות בבית שלה, עם 90:86 נגד טופאש ועוד 108:85 לא נעים מטנריפה. בנוסף החבורה מהשרון הפסידה גם בשני המשחקים בליגת ווינר סל בתווך, היחידה שעם מאזן כזה בארץ יחד עם נס ציונה.

נזכיר קצת את הפורמט. בכל בית יש ארבע קבוצות, כאשר כל קבוצה תשחק נגד כל יריבה משחק אחד בבית ומשחק אחד בחוץ. בתום ששת המשחקים הללו, מי שמסיימת במקום הראשון תעלה ישירות אל שמינית הגמר של ה-BCL, ומי שיסיימו במקומות 2 ו-3 בבתים יתמודדו בשלב פליי-אין כדי גם כן לעלות ל-16 האחרונות.

מילה על היריבה. טרפאני הסיציליאנית נחשבת לכוח עולה בכדורסל האירופי, ומאז שנרכשה בידי בעלים חדשים, היא הספיקה להעפיל בעונת 23/24 לליגה האיטלקית הראשונה ולסיים את העונה שעברה במקום השני בטבלה. טרפאני פתחה את העונה עם מאזן של שלושה ניצחונות והפסד בליגה האיטלקית.

רבע ראשון

חמישיית בני הרצליה: טוני דוגלס, אלייז’ה סטיוארט, שליו לוגאשי, נועה קארטר, צינאנו אונוואקו

חמישיית טרפאני שארק: פול אבווה, ג’ורדן פורד, עמאר אליבגוביץ’, טימי אלאן, ג’ון פטרוצ’לי

לאחר שהאורחת קלעה 4 נקודות ללא תגובה ישראלית, אונווקו קלע ראשון, סטיוארט השלים מהלך של ארבע נקודות עם שלשה ועבירה, והעניק לקבוצה של יהוא אורלנד יתרון ראשון במשחק. האיטלקים חזרו מהר מאוד ליתרון משלשה של פטרוצ’לי

הוספת תגובה



טוען תגובות...
