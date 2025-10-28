רבע 1, 10:00: בני הרצליה - טראפני שארק 19:20

הכדורסל האירופי ממשיך לצבור תאוצה משבוע לשבוע, והמחזור השלישי בליגת האלופות של פיב”א נמשך בשעה זו, כאשר בני הרצליה מחפשת ניצחון ראשון העונה במפעל השלישי בטיבו באירופה, כשהיא “מארחת” את טרפאני שארק באופבה, שנמצאת בצ’כיה.

החבורה של יהוא אורלנד הפסידה בשני המשחקים הראשונים לשתי הקבוצות הנוספות בבית שלה, עם 90:86 נגד טופאש ועוד 108:85 לא נעים מטנריפה. בנוסף החבורה מהשרון הפסידה גם בשני המשחקים בליגת ווינר סל בתווך, היחידה שעם מאזן כזה בארץ יחד עם נס ציונה.

נזכיר קצת את הפורמט. בכל בית יש ארבע קבוצות, כאשר כל קבוצה תשחק נגד כל יריבה משחק אחד בבית ומשחק אחד בחוץ. בתום ששת המשחקים הללו, מי שמסיימת במקום הראשון תעלה ישירות אל שמינית הגמר של ה-BCL, ומי שיסיימו במקומות 2 ו-3 בבתים יתמודדו בשלב פליי-אין כדי גם כן לעלות ל-16 האחרונות.

מילה על היריבה. טרפאני הסיציליאנית נחשבת לכוח עולה בכדורסל האירופי, ומאז שנרכשה בידי בעלים חדשים, היא הספיקה להעפיל בעונת 23/24 לליגה האיטלקית הראשונה ולסיים את העונה שעברה במקום השני בטבלה. טרפאני פתחה את העונה עם מאזן של שלושה ניצחונות והפסד בליגה האיטלקית.

רבע ראשון

חמישיית בני הרצליה: טוני דוגלס, אלייז’ה סטיוארט, שליו לוגאשי, נועה קארטר, צינאנו אונוואקו

חמישיית טרפאני שארק: פול אבווה, ג’ורדן פורד, עמאר אליבגוביץ’, טימי אלאן, ג’ון פטרוצ’לי

לאחר שהאורחת קלעה 4 נקודות ללא תגובה ישראלית, אונווקו קלע ראשון, סטיוארט השלים מהלך של ארבע נקודות עם שלשה ועבירה, והעניק לקבוצה של יהוא אורלנד יתרון ראשון במשחק. האיטלקים חזרו מהר מאוד ליתרון משלשה של פטרוצ’לי