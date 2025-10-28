4 מדליות לישראל בטניס שולחן למתמודדי פרקינסון

הישגים עולמיים היסטוריים מרשימים לנבחרת ישראל בטניס שולחן למתמודדי פרקינסון, באליפות העולם שהתקיימה השבוע באיטליה: הילל שמר זכה במדליית זהב סינגל קלאס 3, והוכרז כאלוף העולם. זאת בנוסף לשלוש מדליות ארד שזכו - עופרה מרק בקלאס 1, חגי שטיינברג בקלאס 2 ונחמן חיניץ בקלאס 3. כל הארבעה הם חברי קבוצת מכבי רמת יצחק-רמת גן.

לשלבי הגמר הגיעו בסה"כ 12 נציגים ונציגות מישראל מלבד הזוכים: ענת רובינסון, מרים עופר, טל שושני, אילן אטלס, צורי אילדיס, ראובן נוה, אריה סומר, חיים וינטרוב ורונן שטיין הגיעו לשלבי שמינית ורבע הגמר, באליפות שבה השתתפו 327 שחקנים ושחקניות מ-15 מדינות - הישג חסר תקדים לענף. את הנבחרת ליוו המאמנים שחר גלעד, גיא צבי ואייל שוורצבלד.

“החוויה הייתה עוצמתית הרבה מעבר לספורט”, מספר הילל שמר. “עמדתי שם עם הדגל, וידעתי שאני מייצג לא רק את ישראל - אלא גם את התקווה והיכולת להתגבר על מגבלות דרך ספורט וקהילה. הרגשנו שזו לא רק תחרות - זו הצהרה של תקווה”. עופרה מרק מתארת את החוויה האישית כמרגשת במיוחד: “זו הייתה הוכחה לכך שטניס שולחן הוא לא רק משחק, אלא כלי שיקומי וחברתי שמחזיר תחושת שליטה, קצב ושמחה לחיים”.

אליפות ישראל בטניס שולחן (שאולי לנדנר)

הפעילות בטניס שולחן מסייעת למתמודדי הפרקינסון, ותורמת משמעותית לתפקודם. מכבי רמת יצחק ברמת גן כאמור, הובילה את התחרות עם ארבעה זוכים במדליות. המועדון מנוהל ע״י היו"ר נאור ברכל, ששימש גם כראש המשלחת באליפות העולם, שקיבלו תמיכה גם מעמות פרקינסון ישראל, מכבי ישראל והמנכ”ל נאור גלילי.

דגל ישראל מונף בגאון (שחר גרוס)

בהמשך, נבחרת ישראל אמורה להשתתף במשחקי המכביה ובמשחקי מכבי דרום אמריקה. ובמבט לעתיד - החזון והתקווה, כפי שהדגיש היו"ר שטיין, שגם הגיע כמתחרה לשלב שמינית הגמר באליפות, “להרחיב את הפעילות, ולבסס את ישראל כמעצמה עולמית בטניס שולחן למתמודדים עם פרקינסון. לצורך כך נגייס תרומות כדי להגשים את החזון. שבוע מרגש, במציאות שעולם הספורט רדוף, וקבוצות ונבחרות ישראליות מנסות לא להתבלט, הנפנו בגאווה את הדגל, השמענו את ההמנון הלאומי וכבשנו את הפודיום באליפות העולם”.

“אנחנו לא עוצרים כאן”, אמרה ד"ר ענת רובינסון, רופאת עיניים בכירה ומתמודדת עם פרקינסון, שזכתה בעבר באליפות העולם לנשים, ובאליפות הנוכחית הגיעה לשלבי הגמר. “זו רק ההתחלה - כי כל חבטה, כל אימון וכל חיוך של משתתף חדש - הם ניצחון קטן על המחלה”.