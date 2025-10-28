ניצחון ותיקו לגאורגיה של אנטמן נגד מולדובה

מידי שבוע יש לנו ליגיונרים שעושים חיל מעבר לים, וכך יש גם ליגיונרית, שהיא אפילו מאמנת. איריס אנטמן רושמת הצלחה עם נבחרת הנשים של גאורגיה, והאדומות-לבנות של הישראלית סיימו את החלון הבינלאומי עם שני משחקי אימון מול מולדובה, במשחקים שנערכו בטבליסי.

המשחק הראשון הסתיים עם 0:0 בין שני הצדדים, והמפגש השני נגמר ב-0:3 לנבחרת גאורגיה. מי שכבשו את השערים הן נטיה דנליה עם צמד וטינטין אמבליה עם השער הנוסף. בשני המשחקים היו לא מעט מצבים לחבורה של אנטמן, ובמשחק השני השחקניות ניצלו את המצבים.

אל הסגל של אנטמן הצטרפו שלוש שחקניות חשובות שחזרו מפציעות ארוכות, ואחת מהן היא אנה צ’מינבה שמשחקת בהפועל תל אביב כאן בישראל. השלוש לא היו חלק בקמפיין האחרון, ובנוסף אנטמן שיתפה כמה שחקניות צעירות ששיחקו לראשונה בנבחרת. ב-4.11 יתקיים באופ”א הגרלת הבלתים למוקדמות אליפות העולם, התקווה? העפלה לפלייאוף, כפי שהיה בליגת האומות.

אנה צ׳מינבה (ההתאחדות הגאורגית)