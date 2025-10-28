"זלזול": המשטרה זועמת על הפועל תל אביב

במרחב איילון במשטרת ישראל זועמים על הפועל תל אביב, שלא שלחה הבוקר (שלישי) נציגים לדיון לאישור המשחק מול עירוני טבריה בשבת הקרובה. במשטרה היו מופתעים שנציג הקבוצה לא נכח בדיון, אליו הגיע מפקד מרחב איילון במשטרה, תת ניצב דני חדד ואף נציגים נוספים של המשטרה, נציגי המנהלת וההתאחדות לכדורגל.

גורמים במשטרה אמרו ל-ONE: "אחרי מה שהיה בדרבי, הם היו צריכים להגיע ראשונים. אם נקבע דיון לשמונה בבוקר, הם היו צריכים להגיע בשש. אנחנו כועסים על הפגנת הזלזול. זה דיון חשוב שמתנהל במרחב איילון ולצערנו יש גורמים שלא מבינים את חשיבות הדיונים ואישור תוכניות”.

עוד הוסיפו: “אנחנו לא בגנון עם ‘אכלו לי שתו לי’. אם מפקד המרחב מתפנה מהכל, אז גם אנשי הקבוצה היו חייבים להגיע. יש להם דברים חשובים לשמוע לקראת המשחק. בסוף האחריות היא עליהם אם יקרה משהו, כי הם לא הגיעו לדיון. זה זלזול, התנהלות לא מכובדת".

דניאל חדד, מפקד מרחב איילון (אורן בן חקון)

בהפועל תל אביב אמרו כי מנהל האירוע מטעמם נמצא היום ברענון של המשטרה, ולכן אם הוא לא יכול להשתתף בדיון, אין מבחינתם מה לעשות בו. גורמים במשטרה הודפים את הטענה ואומרים: "הם היו חייבים לשלוח מישהו מטעמם".