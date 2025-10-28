יום שלישי, 28.10.2025 שעה 11:42
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

"זלזול": המשטרה זועמת על הפועל תל אביב

פרסום ראשון: כעס על כך שהאדומים לא שלחו נציג לאשר את המשחק נגד טבריה. גורמים במשטרה: "אחרי הדרבי, אם הדיון היה ב-8 הם היו צריכים להגיע ב-6"

|
שחקני הפועל ת'א (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל ת'א (חג'אג' רחאל)

במרחב איילון במשטרת ישראל זועמים על הפועל תל אביב, שלא שלחה הבוקר (שלישי) נציגים לדיון לאישור המשחק מול עירוני טבריה בשבת הקרובה. במשטרה היו מופתעים שנציג הקבוצה לא נכח בדיון, אליו הגיע מפקד מרחב איילון במשטרה, תת ניצב דני חדד ואף נציגים נוספים של המשטרה, נציגי המנהלת וההתאחדות לכדורגל. 

גורמים במשטרה אמרו ל-ONE: "אחרי מה שהיה בדרבי, הם היו צריכים להגיע ראשונים. אם נקבע דיון לשמונה בבוקר, הם היו צריכים להגיע בשש. אנחנו כועסים על הפגנת הזלזול. זה דיון חשוב שמתנהל במרחב איילון ולצערנו יש גורמים שלא מבינים את חשיבות הדיונים ואישור תוכניות”.

עוד הוסיפו: “אנחנו לא בגנון עם ‘אכלו לי שתו לי’. אם מפקד המרחב מתפנה מהכל, אז גם אנשי הקבוצה היו חייבים להגיע. יש להם דברים חשובים לשמוע לקראת המשחק. בסוף האחריות היא עליהם אם יקרה משהו, כי הם לא הגיעו לדיון. זה זלזול, התנהלות לא מכובדת". 

דניאל חדד, מפקד מרחב איילון (אורן בן חקון)דניאל חדד, מפקד מרחב איילון (אורן בן חקון)

בהפועל תל אביב אמרו כי מנהל האירוע מטעמם נמצא היום ברענון של המשטרה, ולכן אם הוא לא יכול להשתתף בדיון, אין מבחינתם מה לעשות בו. גורמים במשטרה הודפים את הטענה ואומרים: "הם היו חייבים לשלוח מישהו מטעמם". 

