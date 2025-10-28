יום שלישי, 28.10.2025 שעה 11:44
בגיל 16: איתי רוזנבליט מיועד לנוער של כפ"ס

במשחק שפתח את המחזור ה-8 בליגת נערים א' - על, ניצחה הפועל כפר סבא 1:3 את בני יהודה ת"א. שער היתרון הובקע לאחר מבצע אישי מרשים של רוזנבליט

איתי רוזנבליט (צילום נזיה סולטאן)
איתי רוזנבליט (צילום נזיה סולטאן)

בין צמד המשחקים שפתחו את המחזור השמיני בליגת נערים א' - על, הליגה הבכירה לשנתון 2009, הפועל כפר סבא ניצחה 1:3 את בני יהודה ת"א, זאת משערים של גיא דהן, איתי רוזנבליט ואלעד גונן. נהוראי אלפיה השווה זמנית. את השער השני של הירוקים מהשרון הבקיע רוזנבליט במהלך נהדר כשחלף הוא על פני צמד שחקני היריבה, עבר את השוער ובעט בחוזקה לעבר השער.

"מי כמוך יודע להעריך גול כזה. מזכיר קצת את אלי אוחנה נגד אוסטרליה", ציין בפני ONE עמית ארצי, מאמן הקבוצה הצעירה של כפר סבא. מדובר בחלוץ שהגיע לכפר סבא ממ.כ נהלל יזרעאל ואיבד את גילעד, אחיו, במלחמה. בימים אלה, תומר, אביהם של איתי וגילעד ז"ל, מקים מגרש כדורגל בגן נר, המקום בו מתגוררים, לזכרו של מי שאהב כדורגל ואהד את הפועל חיפה.

במועדון מדברים כבר כי איתי בן ה-16, צפוי לעלות בקרוב לנוער של המועדון ולהיות חלק בלתי נפרד מעתיד הפועל כפר סבא. אם לא די בזאת, הרי שיש צמד מועדונים שמוכנים לשים עליו כסף ולקחת אותו אליהם. "גם איתי קורן התחיל אצלי", המשיך עמית ארצי, "וכבר אז ידעתי שיעלה גבוה. איתי? זה אופי אחר בכדורגל שלנו. ילד יוצא דופן. יגיע רחוק, בוודאות", סיכם בדבריו.

השער של איתי רוזנבליט

איתי רשם העונה כבר שמונה משחקים במדי קבוצת נערים א' של הפועל כפר סבא. לזכותו ארבעה שערים שהובילו ל-2:2 מול הפועל רעננה, לניצחון 1:2 על הפועל ירושלים, לניצחון 1:2 על הפועל פתח תקווה ועתה - לניצחון 1:3 על בני יהודה ת"א. בכל משחקיו עד כה, פתח ב-11 של עמית ארצי, אחד מהשחקנים הפייבוריטים שלו, שמגיע לאימונים לזמן ארוך מהרגיל, בשונה מחבריו.

בעונת המשחקים 2021/22 החל לשחק כדורגל תחת המעטפת של ההתאחדות, אז חבר לקבוצת ילדים ב' של מכבי חיפה. לאחר כשנתיים עבר למחלקת הנוער של מ.כ נהלל יזרעאל, וכבר בעונתו הראשונה כשחקן נערים ג' במועדון, התכבד ב-16 שערים. בעונה החולפת, עונת העלייה של קבוצת נערים ב' לליגת העל, רשם 25 שערים בכל המסגרות.

הפועל כפהפועל כפ'ס לאחר הניצחון על בני יהודה ת'א (באדיבות המועדון)
/* LAST / NEXT ROUNDs */