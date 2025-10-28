במרמורק ובעיריית רחובות שלחו הבהרות לביה"ד

"התנהגות מבזה, אלימה, מאיימת וחסרת צלם אנוש", צוין בדו"ח השופט לאחר התקרית בסיום משחק נערים א' בין הפועל מרמורק למ.ס באר שבע, במסגרת המחזור הרביעי בליגת נערים א' ארצית דרום. המילים ודו"ח השופט, בעיקרו, התייחס למר אריאל טלבי, כשבית הדין המשמעתי קבע כי מדובר ב"גורם מטעם הקבוצה" ועל כך נענשה.

בהפועל מרמורק התפלאו שאת אריאל טלבי, עובד עיריית רחובות, קישרו למועדון בצורה כזו או אחרת ושלחו הבהרה לבית הדין המשמעתי בנושא. את המכתב לבית הדין העביר מיקי אטין, מנהל מחלקת הנוער בהפועל מרמורק. גם בעיריית רחובות, ששיתפה פעולה עם הפועל מרמורק נשלח מכתב הבהרה, זאת בידי בני בן זקן, מנהל אגף הספורט ברחובות.

מכתב הפועל מרמורק

הבהרה עובדתית: מר אריאל טלבי, אשר שמו הוזכר בדו"ח השופט, אינו עובד ואינו נציג של מועדון הפועל מרמורק רחובות. מדובר בעובד מטעם החברה העירונית לתרבות, נוער וספורט רחובות, אשר מופקדת על תפעול ותחזוקת המתחם. מועדון הפועל מרמורק רחובות פועל במתקן זה במעמד של "אורחת" בלבד, ללא סמכות, שליטה או אחריות על צוותי התפעול, הסדרנים או עובדי התחזוקה הפועלים במקום.

היעדר שליטה על גורמים חיצוניים: העובד המדובר כפוף באופן ישיר למנהלי החברה העירונית, ולמועדון אין כל יכולת פיקוח או אחריות על אופן התנהלותו. האירוע, ככל שאכן התרחש כמתואר, איננו משקף בשום צורה את ערכיו, דרכו והתנהלותו המקצועית של מועדון הפועל מרמורק.

תגובה מיידית ונאותה מצד נציגי המועדון: נציגי המועדון, ובראשם עוזר המאמן, פעלו בזמן אמת למנוע הסלמה ולהרגיע את הרוחות. עוזר המאמן אף פנה ישירות לעובד החברה העירונית וציין בפניו כי "השפה בה אתה נוהג אינה מכבדת" וביקש ממנו להפסיק את התנהגותו. בכך הדגיש את התנגדות המועדון להתנהגות בלתי ראויה. פרט מהותי זה הושמט מדו"ח השופט, אך יש לו חשיבות רבה להבהרת התמונה המלאה ולהצגת התנהלות אחראית מצד אנשי המועדון.

גינוי חד-משמעי: מועדון הפועל מרמורק רחובות מגנה בתוקף כל התנהגות שאינה הולמת או שאינה ספורטיבית, מצד כל גורם – בין אם מתוך המועדון ובין אם מחוצה לו. המועדון רואה בהתנהגות מכבדת, באיפוק ובשמירה על רוח הספורט ערכים עליונים ובלתי מתפשרים.

שיתוף פעולה והקפדה על ערכים: מועדון הפועל מרמורק רחובות פועל בשיתוף פעולה מלא עם ההתאחדות לכדורגל, ומקיים תהליכי הסברה פנימיים לשחקנים, מאמנים ועובדים בנושא כבוד הדדי והתנהלות ראויה במגרש ומחוצה לו. המועדון מחנך את שחקניו ומאמניו לשמור תמיד על ריסון, מקצועיות והתנהגות למופת – כפי שנעשה גם במקרה זה.

עבר מועדון נקי והקשר קהילתי: הפועל מרמורק רחובות הוא מועדון ותיק, קהילתי ובעל תרומה משמעותית לעיר רחובות ולכדורגל הישראלי. למועדון אין היסטוריה של אירועים משמעתיים דומים, והוא מקפיד לפעול בשקיפות ובאחריות בכל פעילותו.

סיכום ובקשה: לאור האמור לעיל, מועדון הפועל מרמורק רחובות מבקש מבית הדין הנכבד להבחין בין מעשיו של עובד גוף חיצוני שאינו נמנה עם צוות המועדון, לבין המועדון עצמו שפעל באחריות, באיפוק ובגינוי ברור לכל התנהגות שאינה הולמת. המועדון מביע צער על כל ביטוי או אירוע שאולי התרחש בשטח, אך מדגיש כי לא נשא כל אחריות תפעולית או פיקודית על הגורמים המעורבים.

מכתב עיריית רחובות

אנו, הנהלת החברה העירונית רחובות לתרבות, ספורט ונופש, מבקשים בזאת להתייחס לאירוע שאירע במהלך משחק של קבוצת הנערים של הפועל מרמורק שהתקיים במתקן עירוני בעיר רחובות, בו נרשמה התנהגות בלתי הולמת מצד אחד מעובדי המתקן – מר אריאל טלבי. עם קבלת הדיווח על האירוע, פתחנו בבירור פנימי וטיפלנו בנושא באופן מיידי.

העובד הושעה ממקום העבודה ואנחנו מבצעים הליכים פנימיים על מנת לסיים את העסקתו במקום. מדובר בהתנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם ערכי החברה, שאותם אנו מקפידים להנחיל לכלל עובדינו – ערכים של כבוד, אחריות, סובלנות והגינות, במיוחד כאשר מדובר בפעילות עם בני נוער.

ברצוננו להבהיר כי מר טלבי הינו עובד של החברה העירונית בלבד ואינו שייך למועדון הפועל מרמורק או כפוף לו ולפיכך אין למועדון אחריות ישירה או שליטה על התנהלותו של העובד. המועדון עשה שימוש במתקן בהתאם לנהלים, בעוד האחריות לתפעול המקום והצוות הפועל בו היא של החברה העירונית בלבד.

החברה העירונית מצרה על המקרה ותפעל ככל שיידרש כדי למנוע הישנות של מקרים מסוג זה, לרבות חידוד הנהלים והדרכות לעובדים. אנו מודים לבית הדין על ההתייחסות ופועלים בשקיפות ובשיתוף פעולה מלא עם כלל הגורמים הרלוונטיים.