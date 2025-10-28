יום שלישי, 28.10.2025 שעה 12:37
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 25-26
6226-5329פלמייראס1
6116-5629פלמנגו2
5721-4230קרוזיירו3
5531-5230מיראסול4
4934-4030באהיה5
4728-4130בוטאפוגו6
4435-3629פלומיננזה7
4241-4930ואסקו דה גמה8
4133-3330סאו פאולו9
3935-3230קורינתיאנס10
3938-3330גרמיו11
3647-3430ברגנטינו12
3632-2729אתלטיקו מיניירו13
3528-2729סיארה14
3543-3530אינטרנסיונל15
3242-3029סאנטוס16
3144-2730ויטוריה17
2744-2729פורטלזה18
2656-2430ג'ובנטוד19
1746-2229ספורט רסיפה20

האם האצטדיון המפורסם בעולם בדרך למכירה?

אצטדיון המרקנה המיתולוגי בדרך למכירה לידיים פרטיות, עקב כך שהרשויות בריו דה ז'ניירו מנסות לגייס כספים לתשלום חוב אסטרונומי לממשלה הברזילאית

|
אצטדיון המרקנה והפסל של ישו (רויטרס)
אצטדיון המרקנה והפסל של ישו (רויטרס)

ממשלת אזור ריו דה ז’ניירו נחושה למכור את אצטדיון המרקנה האגדי, שנחשב לאייקון עולמי ולאחד מסמלי התרבות הברזילאית. עקב חוב של העיר לממשלה המרכזית בגובה 1.89 מיליארד אירו, מחפשות הרשויות בעיר נכסים אותם אפשר למכור, ולהשתמש בכסף שיקבלו עבורם לכיסוי החוב, אותו יש להחזיר עד 2026.

נשיא הוועדה, רודריגו אמורים הסביר בראיון ל’מארקה’: “הממשלה משקיעה הון תועפות בתחזוקת המרקנה, כ-160,000 אירו למשחק”. אמורים העריך כי מכירת האצטדיון והמתחם הסמוך אליו, עשויים להניב יותר מ-320 מיליון אירו. הפרויקט יעלה להצבעה בשבועות הקרובים על ידי האסיפה המחוקקת של אזור ריו דה ז’ניירו.

נושא המכירה לא עבר מתחת לרדאר, והפך לנושא טעון בברזיל. עם היוודע כוונת הממשלה פרץ במדינה זעם רב, בעיקר בקרב אוהדי פלאמנגו ופלומיננסה, שני המועדונים שמארחים את משחקיהם הביתיים באצטדיון המיתולוגי.

אוהדי פלמנגו (רויטרס)אוהדי פלמנגו (רויטרס)

זו לא הפעם הראשונה שמתעוררות ספקולציות סביב מכירת המרקנה. בשנת 2011, אייקה בטיסטה, איש העסקים העשיר ביותר בברזיל, ביקש לרכוש את האצטדיון לפני שתוכנן לארח את גמר המונדיאל ב-2014. למרות שההצעה הזו לא התממשה, היא העלתה לסדר היום את נושא מכירת האצטדיון, שגרם למחלוקות רבות בברזיל בעשור האחרון.

גדולתה של המרקנה קיבלה ביסוס הרבה בזכות ההפסד המפתיע שספגה נבחרת ברזיל בגמר גביע העולם ב-1950, לאחר שנכנעה 2:1 לנבחרת אורוגוואי. למשחק זה, שחנך את המגרש, הגיעו על פי ההערכות כמעט 200,000 אוהדים, במה שנחשב למספר הצופים הגדול ביותר שנרשם במשחק כדורגל אי פעם. כיום, קיבולת האצטדיון ההיסטורי עומדת על כ-78,838 מושבים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */